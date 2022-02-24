Более 160 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за ситуации на Украине

Решение по отмене полетов приняла Росавиация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Онлайн-табло столичных аэропортов с утра 24 февраля 2022 транслируют отмены ряда рейсов. Пассажирам объясняют, что решение по отмене полетов приняла Росавиация.

- В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 3.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Действовать ограничения будут до 3.45 часов 2 марта 2022 года, - сообщили в Росавиации.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

- В связи с ограничением авиасообщения в ряде регионов, информацию о статусе рейсов необходимо уточнять у авиакомпаний, а также отслеживать изменения на сайте аэропорта и перевозчиков, - посоветовали в аэропорте "Домодедово".

В Росавиации добавили, что актуальное расписание вылетов и работы аэропортов будет непосредственно в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском".

- Обо всех изменениях в расписании следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, - порекомендовали в Росавиации.

- Отменены с утра рейсы в Анапу, в Ростов-на-Дону, в Сочи, Воронеж, Хургаду, Волгоград, Белгород и другие города, - рассказали в "Шереметьево".

- У нас отмены в Волгоград, Краснодар, Анапу, - рассказали во "Внуково". - Наш аэропорт присоединяется к просьбе Росавиации и просит пассажиров рейсов указанных направлений не прибывать в аэропорт.

- Мы работаем в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров, - заявили в "Шереметьево". - Авиакомпании информируют пассажиров о текущих изменениях в статусе рейсов и проводят работу по возврату денежных средств за отмененные рейсы, по переносу бронирований.

В терминалах службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов в части информирования и направления в билетные кассы авиакомпаний.

Конкретно

Временно приостановлена работа аэропортов:

- Ростов (Платов),

- Краснодар (Пашковский),

- Анапа (Витязево),

- Геленджик,

- Элиста,

- Ставрополь,

- Белгород,

- Брянск,

- Орел,

- Курск,

- Воронеж,

- Симферополь.