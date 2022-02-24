Более 160 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за ситуации на Украине

Решение по отмене полетов приняла Росавиация.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Онлайн-табло столичных аэропортов с утра 24 февраля 2022 транслируют отмены ряда рейсов. Пассажирам объясняют, что решение по отмене полетов приняла Росавиация.
- В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 3.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Действовать ограничения будут до 3.45 часов 2 марта 2022 года, - сообщили в Росавиации.
Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.
- В связи с ограничением авиасообщения в ряде регионов, информацию о статусе рейсов необходимо уточнять у авиакомпаний, а также отслеживать изменения на сайте аэропорта и перевозчиков, - посоветовали в аэропорте "Домодедово".
В Росавиации добавили, что актуальное расписание вылетов и работы аэропортов будет непосредственно в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском".
- Обо всех изменениях в расписании следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, - порекомендовали в Росавиации.
- Отменены с утра рейсы в Анапу, в Ростов-на-Дону, в Сочи, Воронеж, Хургаду, Волгоград, Белгород и другие города, - рассказали в "Шереметьево".
- У нас отмены в Волгоград, Краснодар, Анапу, - рассказали во "Внуково". - Наш аэропорт присоединяется к просьбе Росавиации и просит пассажиров рейсов указанных направлений не прибывать в аэропорт.
- Мы работаем в штатном режиме, обеспечивая непрерывное обслуживание воздушных судов и пассажиров, - заявили в "Шереметьево". - Авиакомпании информируют пассажиров о текущих изменениях в статусе рейсов и проводят работу по возврату денежных средств за отмененные рейсы, по переносу бронирований.
В терминалах службы аэропорта "Шереметьево" оказывают содействие пассажирам отмененных и задержанных рейсов в части информирования и направления в билетные кассы авиакомпаний.
Временно приостановлена работа аэропортов:
- Ростов (Платов),
- Краснодар (Пашковский),
- Анапа (Витязево),
- Геленджик,
- Элиста,
- Ставрополь,
- Белгород,
- Брянск,
- Орел,
- Курск,
- Воронеж,
- Симферополь.