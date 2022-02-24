Беременная сестра Жанны Фриске решила воспитывать ребенка одна

Жанна Фриске с сестрой Натальей, 2008 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В семье Фриске скоро появится еще один ребенок: стать мамой готовится младшая сестра Жанны, 35-летняя Наталья Фриске. Пол будущего малыша она не раскрывает, но имя уже выбрала. А вот фамилия малыша будет маминой: с отцом ее чада Наталья разошлась вскоре после того, как узнала о беременности.

- Я не замужем и больше не хочу туда. Не знаю, что должно произойти, чтобы я опять вышла замуж, - призналась сестра певицы подписчикам в Инстаграме. - Любимого мужчины и отношений у меня сейчас нет, с отцом малыша мы не общаемся. Рожать я буду в России. И так как нет мужа, сделаю это с доулой (компаньонка, которая поддерживает женщину во время родов. - Ред.).

По словам Натальи, именно ей принадлежит инициатива расставания.

- Кто сказал, что он меня бросил? - ответила Фриске-младшая на домыслы. - Я ушла от него и не жалею: у меня была суперспокойная беременность. А пока была с ним, одни нервы. Мы разные, и мне с ним некомфортно. Я его не люблю, он знает. И для меня важнее ребенок, чем мужчина. Это моя первая и долгожданная беременность.

Имени экс-любовника будущая мама не называет, но говорит, что это не секрет: она беременна от мужчины, с которым у нее были последние отношения. Исходя из этого, подписчики сделали вывод, что речь идет об Александре Титове, с которым сестра певицы встречалась в прошлом году. Титов появлялся рядом с ней на фотосессиях, которые Наташа трогательно подписывала "фэмили лук", мелькал на снимках из ресторанов во время романтичных ужинов.

- Да, Саша - мой молодой человек, - признавалась счастливая Наталья.

В прошлом году Наталья представила публике нового бойфренда Александра Титова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

До этого романа сестра Жанны Фриске была замужем дважды. Первый раз она связала себя узами брака с одноклассником в 2010 году, но через несколько месяцев пара развелась. В 2013-м Фриске-младшая вышла замуж за сотрудника МЧС Сергея Вшивкова: этот брак продержался шесть лет. Причины расставания Наталья никогда не афишировала.

Кстати, еще пару лет назад Фриске-младшая пыталась штурмовать шоу-бизнес, во многом копируя образ и манеру исполнения старшей сестры. Сходство было таким поразительным, что напугало фанатов Жанны. Однако, карьера певицы не задалась: в прошлом году Наташа объявила, что со сценой покончено. На жизнь она зарабатывает перманентным макияжем, "набивая" клиенткам губы, брови и т.д.