«Когда он плакал на сцене, вместе с ним плакал весь зал»: В Москве простились с актером Борисом Невзоровым

В Москве простились с актером Борисом Невзоровым. Фото: maly.ru, Иван МАКЕЕВ

«КП» писала о том, что из-за коронавирусных ограничений проститься с Борисом Георгиевичем в стенах Малого театра было нельзя (по крайней мере, так гласит официальная версия). Гражданскую панихиду пришлось перенести в Церемониальный зал Троекуровского кладбища. Но весь Малый театр пришел туда: на церемонии присутствовали актеры Александр Коршунов, Александр Клюквин, Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Алексей Дубровский, Игорь Петренко… Пришел и руководитель театра - 86-летний Юрий Соломин. А вел церемонию режиссер, заведующий труппой Владимир Бейлис.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко. Фото: Иван МАКЕЕВ

На церемонии прозвучало много теплых слов. Говорили, что каждая роль, сыгранная Борисом Георгиевичем на сцене, была шедевром. Что просто находиться рядом с ним, даже не произнося ни слова, было счастьем. Что, когда он плакал на сцене, вместе с ним плакал весь зрительный зал… Говорили о его огромном диапазоне - он с равным успехом мог играть и гротесковую комедию, и трагедию. Соломин сказал, что никогда не видел такого короля Лира, как в исполнении Невзорова на сцене Малого театра.

После прощания там же, на Троекуровском кладбище, прошло отпевание.

Народный артист России Александр Клюквин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, за 72 года жизни Борис Георгиевич сменил несколько московских театров - имени Моссовета, имени Гоголя, имени Станиславского. В труппе Малого он служил с 2005 года. Кинозрителям Невзоров был знаком по десяткам ролей - на его счету работы в 130 фильмах, сериалах и телеспектаклях. «Главный конструктор», «Россия молодая», «Красные колокола», «Найти и обезвредить», «Приказ: перейти границу», «Без особого риска», «Русь изначальная», «Каменская», «Простые истины», «Марш Турецкого», «Воронины», «Метод Лавровой»… Среди последних работ актера - небольшая роль в популярном сериале «Последний министр». А самый последний фильм с его участием, детективная драма «Кунгур», сейчас находится в производстве.

Актер Игорь Петренко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Борис Невзоров скончался от коронавируса, который развивался стремительно. Около двух недель назад его положили в больницу - ковид дал осложнения на легкие, и, несмотря на усилия врачей, с каждым днем положение становилось все хуже. 18 февраля Бориса Георгиевича не стало.