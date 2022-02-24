Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией и обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины (или пока еще президент Украины, не знаю, как надо писать) Владимир Зеленский сегодня уже побил, а если нет, то точно побьет мировой рекорд по видеообращениям к своему населению и миру. В последний час он выпустил еще одно, с одной стороны, адресуя его уже не к своим согражданам, а к гражданам России, а с другой, выразил в нем свою абсолютную уверенность, что его в России никто не увидит, потому что "в России никто не покажет ни одного кадра" из этого его обращения.

Можно подумать, что он не в курсе о наличии в России интернета и того факта, что мы тут смотрим все, что захотим. Есть даже любители сериалов "Сваты" и "Слуга народа", которые компания Зеленского через фирмы-прокладки продала российскому телевидению.

Что мы узнали из нового обращения украинского президента, которое он записал, как заметили некоторые эксперты, очевидно, находясь не в самом адекватном состоянии. Что мы – это не Россия, которая в течение долгих лет пыталась привести Киев в чувство и уговорить его выполнить Минские соглашения, а реинкарнация фашистской Германии.

- Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там не думали в Москве. Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну рано утром, как это сделала Германия во Второй мировой. Но сегодня наши страны по разные стороны мировой истории, сообщил Зеленский. - Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Кто не утратил совесть - может высказываться против войны с Украиной.

В общем, "Россия атаковала Украину, как фашисты атаковали Советский Союз". Парадоксально, но этот тезис еще до выступления Зеленского напрочь разбил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщивший, что украинское руководство было предупреждено о возможности проведении военной операции, если Киев не одумается в своем националистическом угаре. Кто предупреждал Зеленского, Александр Григорьевич уточнять не стал, но это сейчас, наверное, и не так важно. Кстати, Лукашенко опроверг очередной украинский фейк, что в операции ВС РФ участвуют и белорусские военные.

- ВСУ ведут тяжелые бои, враг понес серьезные потери. А понесёт ещё больше, - пообещал Зеленский и подсунул сладкую пилюлю тем, кого сам засадил в тюрьму или в отношении кого ввел санкции. - Я хочу сказать, что мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны.

Право слово, нехитрый выбор между посидеть под домашним арестом или даже в тюрьме или стать удобрением неизвестно за что. Вряд ли Зеленский получит много добровольцев, рисуя людям, пораженным им в правах, такую альтернативу. Тем более, что сидеть им, судя по всему, осталось не так долго.

Ну, а предложение "всем в России, кто не потерял совесть выразить протест", вообще, сформулировано крайне нечетко, хотя и понятно, о чем идет речь. Само обращение выглядит крайне нелогично, в нем сталкиваются противоречащие друг другу тезисы. И так и остается непонятным, а что же он, собственно, хотел.

Владимир Александрович этим обращением лишь сам показал, даже не вставая, что он так ничего и не понял. А, значит, все, что началось этим утром, будет продолжаться.

Кстати, после записи этого видеообращения Зеленский внес в парламент Украины свой законопроект о всеобщей мобилизации. Сама непредсказуемость.

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