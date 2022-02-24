Ростуризм дал советы путешественникам на фоне ситуации на Украине

Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в города, где до 2 марта закрыты аэропорты Фото: Евгений САЗОНОВ

Ростуризм рекомендовал гражданам по возможности отложить поездки в регионы России, в которых временно были закрыты аэропорты. До 2 марта в связи с осложнением ситуации вокруг Украины приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

- В этой связи рекомендуем туристам прежде, чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону. По возможности рекомендуем отложить поездки, - рассказали в Ростуризме.

Туристов, которые в настоящее время оказались в городах, из которых нет возможности вылета, по возможности просят скорректировать сроки и планы по поездке.

- По возможности отложить возвращение домой. Если же это невозможно, в настоящее время Минтрансом ведется работа по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов, более подробная информация появится позже, - рассказали в Ростуризме.

В федеральном ведомстве по туризму сейчас ведутся переговоры с отельерами и туроператорами о предоставлении услуг без повышения стоимости.

В Ростуризме также сообщили, что для пассажиров готовят альтернативу – ведется подготовка дополнительных поездов из городов юга России. Об этом подтвердили и в компании «Российские железные дороги».

- В настоящее время ведем работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров, - рассказали в пресс-службе «РЖД».

В настоящее время все пассажирских поезда на сети РЖД отправляются и прибывают по расписанию. Вокзалы работают в штатном режиме.

ВАЖНО

Для туристов, которые планировали поездки на юг:

В сложившейся ситуации туристы, которые организовывали свои поездки по соглашению с туроператором, вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха.

Самостоятельных туристов просят обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, где были забронированы билеты и номера.

Для туристов, которые сейчас оказались на юге:

Организованным туристам необходимо обратиться к туроператорам, которые сейчас ищут альтернативные варианты вывоза туристов или продление их пребывания в отелях.

Самостоятельным туристам необходимо обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают.

Для туристов, которые сейчас находятся за границей

В сложившейся ситуации туристам, которые должны возвращаться домой через закрытые аэропорты, советуют держать связь с туроператорами и авиакомпаниями, а также дождаться официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами.

КУДА ЗВОНИТЬ

Создана «горячая линия» для путешественников

Ростуризм открыл «горячую линию» для туристов по вопросам, связанным с временным закрытием аэропортов России.

- Линия начнет работать сегодня в 15.00 мск. График ее работы уже обозначен: с 8.00 до 20.00 (по мск). Звонить нужно по номеру 8-800-200-34-11. Звонок бесплатный, - рассказали в Ростуризме.