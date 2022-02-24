Что означает эмблема зимней Паралимпиады-2022 в Пекине?

Дизайн эмблемы Паралимпиады 2022 года напоминает спортсмена, парящего в небе после прыжка с трамплина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимняя Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля, но впереди – Паралимпийские игры-2022. По традиции, у Паралимпиады своя эмблема, дизайн которой отличается от эмблемы Олимпиады. Какие символы зашифрованы в ее логотипе, рассказало издание «Жэньминь жибао».

Дизайн эмблемы Паралимпиады 2022 года напоминает спортсмена, парящего в небе после прыжка с трамплина. При создании логотипа использовались традиции китайской каллиграфии, в частности динамичные штрихи китайского иероглифа «летать». Эмблема символизирует сразу два образа: первый – спортсмен, стремящийся вперед, к победе, второй – специальная инвалидная коляска для паралимпийцев. В верхней части логотипа линия прочерчена твердо и зигзагообразно, в нижней части – более мягко и округло. Эти линии означают, что паралимпийские атлеты достигают своих целей через упорную борьбу, взлеты и падения. Эмблема олицетворяет постоянное движение и усердную работу спортсменов, а также паралимпийский дух, вдохновляющий весь мир.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. На них будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. В Паралимпийских играх будут участвовать около 600 спортсменов из разных стран. Они поборются в соревнованиях по шести видам спорта в двух категориях: на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках). Столица Китая станет первым городом планеты, в котором пройдут как летние, так и зимние Паралимпийские игры.

В состав российской делегации паралимпийцев вошли 71 спортсмен и 17 спортсменов-ведущих из 20 регионов нашей страны. Они примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78 возможных.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 стартовала в Китае 4 февраля и завершилась 20 февраля. В соревнованиях участвовали около трех тысяч спортсменов из 95 стран. Пекин стал первым городом мира, принявшим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в Китае в 2008 году.