Ударят ли санкции по доступности лекарств в России

Есть сферы, которые находятся вне рамок политических действий. Медицина, здравоохранение - в первую очередь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне спецоперации на Донбассе страны Евросоюза и США заявили о санкциях, а рубль «вступает в период нестабильности», говорят финансисты. Как это скажется на доступности лекарств, ведь не секрет, что значительную часть сырья для них мы получаем из-за рубежа? Есть ли риск перебоев с поставками препаратов в аптеки и больницы, угроза резкого роста цен? Об этом мы спросили ведущих экспертов по здравоохранению и фармацевтическому рынку.

«ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ МЕДИКАМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ СТРАНЫ»

- Не думаю, что санкции очень сильно, критично ударят по лекарственному обеспечению у нас в стране, - говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. - Есть сферы, которые находятся вне рамок политических действий. Медицина, здравоохранение - в первую очередь. Поэтому я верю, что по крайней мере те препараты, которые уже есть у нас на рынке, вряд ли пропадут, уйдут совсем.

При этом новейшие, инновационные лекарства, скорее всего, в течение какого-то периода не будут к нам приходить. Или же будут поступать через третьи страны, считает эксперт. «Это временно осложнит ситуацию. Но в целом в системе здравоохранения проблемы все-таки будут менее острыми, чем в других сферах [экономики]», - отмечает Лариса Попович.

- Вырастут ли цены на лекарства в аптеках?

- К сожалению, да. В период волатильности национальной валюты (нестабильности, частых колебаний курса. - Ред.) увеличения стоимости лекарств избежать, как правило, не удается. В то же время у нас в стране есть система госрегулирования цен на жизненно важные препараты - надеюсь, это позволит все-таки сгладить рост цен. Дискомфорт для потребителей в той или иной степени будет, но, я уверена, государство приложит силы, чтобы сохранить обеспечение необходимыми препаратами тяжелых пациентов и хронических больных.

НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕБОИ ИЗ-ЗА АЖИОТАЖА В АПТЕКАХ

- В последние годы в нашей стране многое было сделано для импортозамещения лекарств, - рассказывает эксперт по фармрынку, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. - Ряд зарубежных компаний открыли свои фармзаводы либо организовали производство на российских площадках. Но зависимость от импортного сырья пока по-прежнему высокая. Плюс распространена ситуация, когда препараты производятся в РФ, а все оборудование - зарубежное.

- В основном сырье для лекарств у нас, как и во всем мире, из Индии и Китая - они же вряд ли прекратят поставки?

- Да, и это, скорее всего, позволит избежать дефицита жизненно важных препаратов в перспективе. В то же время в ближайшие несколько недель не исключены некоторые перебои с поставками лекарств.

Причин тому несколько, поясняет эксперт. Во-первых, в аптеках уже начался ажиотаж, люди стали активно закупать таблетки «про запас». Во-вторых, из-за нестабильности на финансовом рынке, снижения курса рубля поставщики сырья неизбежно будут поднимать цены, говорит Николай Беспалов. Нашим производителям лекарств понадобятся дополнительные средства, возможно, новые кредиты - все это займет время.

«Если сырье подорожает кратно, то фармкомпании вынуждены будут просить у государства разрешения индексировать цены. Либо просто остановят производство. В любом случае, хотим мы этого или нет, какой-то период повышения цен придется пережить», - предупреждает эксперт.

ВОПРОС В ТЕМУ

Когда цены могут пойти вверх

- Николай Владимирович, в аптечных сетях, наверное, есть запас как минимум на несколько недель? Пока его будут распродавать, цены еще не подскочат?

- К сожалению, сейчас такой практики почти ни у кого нет - все фармсети работают «с колес». Сегодня можно на оптовом рынке товар заказать, а завтра его получить. Поэтому запас в лучшем случае бывает лишь по отдельным позициям [препаратов] и максимум на неделю.

- То есть повышение цен на некоторые лекарства мы можем заметить уже завтра?

- Что касается жизненно необходимых препаратов, то в ближайшее время кардинальных изменений цены ожидать не стоит (цены на такие препараты регулируются государством; перечень лекарств утвержден правительством РФ. По остальным препаратам цены уже начали повышаться.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Большинством жизненно важных препаратов мы можем обеспечить себя сами, обнадеживают специалисты.

При этом возможны временные задержки с поступлением некоторых лекарств в аптеки (см. в тексте).

Цены на медикаменты, как ни крути, вырастут. Но насколько они поднимутся, сейчас прогнозировать невозможно. Многое будет зависеть, в частности, от курса рубля и государственных мер по поддержке национальной валюты.

СОВЕТ

Среди участников фармрынка, увы, наверняка найдутся такие, кто решит воспользоваться ситуацией и необоснованно задерет цены, предупреждают эксперты. Так что перед покупкой сравнивайте стоимость препаратов в разных аптеках. В крупных фармсетях вероятность спекулятивного скачка цен, как правило, ниже, говорят специалисты.