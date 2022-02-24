Финансист объяснил, почему с небольшими сбережениями сейчас лучше ничего не делать

Общий совет экспертов — ничего не делать со своими деньгами, независимо от их количества, в состоянии паники. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кризис связанный с началом специальной операции на Донбассе напрямую коснулся фондовых бирж. Из-за угрозы санкций, акции переживают существенное падение. Но и у простых людей тоже возникает много вопросов, что будет с их сбережениями и кредитами и что теперь делать.

- Действия, предпринимаемые в панике или в сильном замешательстве, редко ведут к выигрышу. Очевидно, что рубль вступает в период нестабильности и это будет отражаться на финансовых операциях. Но в первую очередь это ведет к желанию самих банков подстраховаться — продать подороже, а купить подешевле, - пояснил kp.ru ситуацию завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Это значит, что будут установлены максимальные банковские комиссии за операции (обмен валют, снятие денег в банкомате другого банка и т. д. — Ред.). Поэтому, например, при обмене при небольших объемах средств возможный выигрыш, скорее всего, достанется банку, а не потребителю.

Общий совет экспертов — ничего не делать со своими деньгами, независимо от их количества, в состоянии паники. А также потому, что «надо что-то делать» или «все куда-то побежали». Независимо от ситуации, такие действия ведут к финансовым потерям.

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Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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