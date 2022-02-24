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Политика24 февраля 2022 14:10

ФСБ публикует видео с подбитым Украиной гражданским судном

Раненых моряков, которые подверглись ракетному обстрелу со стороны Мариуполя эвакуировали пограничными катерами
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (27)Комментарии (27)(27)
ФСБ России опубликовало видео повреждений на борту российского гражданского грузового судна, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в Азовском море.

ФСБ России опубликовало видео повреждений на борту российского гражданского грузового судна, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в Азовском море.

ФСБ России опубликовало видео повреждений на борту российского гражданского грузового судна, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в Азовском море.

- Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум российским грузовым судам, находящимся в акватории Азовского моря, - сообщает пресс-служба погранслужбы ФСБ РФ.

По данным спецслужбы пострадали моряки судна "SGV-FLOT" и "SERAPHIM SAROVSKIY". Они были атакованы украинскими военными с берега Мариуполя. Пожар на "SGV-FLOT", который перевозил нефтепродукты морякам удалось потушить, среди экипажей есть раненые. Их эвакуировали с судна пограничными катерами ФСБ России.

Кстати, бойцы непризнанных республик ДНР и ЛНР попросили не трогать Мариуполь. Они пожелали сами встретиться на передовой с националистами из подразделения "Азов", которые отличились особой жестокостью на Донбассе.

Как хорошо, что над Югом России и Украиной приостановили полеты гражданской авиации. Ведь своей стрельбой по гражданским целям украинские военные отличились еще в 2001 году. Тогда, во время учений они сбили своей зенитной ракетой над Черным морем Ту-154М рейса "Тель-Авив-Новосибирск". В самолете погибли 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

В ЭТО ВРЕМЯ

В это время Следственный комитет России заявил, что следователи получили информацию о распространении в СМИ и социальных сетях призывов к участию в массовых беспорядках и митингах, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой.

Следственный комитет России предупредил об уголовной ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций. А также напомнил, что "призывы к участию и непосредственное участие в подобных несогласованных в установленном порядке мероприятиях влекут серьезные правовые последствия".

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Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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