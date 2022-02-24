От сноубордов до снежных пушек: Олимпиада-2022 дала толчок развитию в Китае производства оборудования и снаряжения для зимних видов спорта

Производители снегоуборочной техники из Китая постепенно отвоевывают свою нишу на мировом рынке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимняя Олимпиада – это соревнования не только спортсменов, но и спортивных брендов. Производители оборудования и снаряжения для зимних видов спорта, как и олимпийцы, стремятся доказать всему миру, что они – лучшие. Примечательно, что до недавнего времени страна – хозяйка последних зимних Игр не слишком преуспела в производстве амуниции для снежных и ледовых видов спорта. Коньки, лыжи и сноуборд в Поднебесной всегда значительно уступали по популярности летним видам спорта. А раз не было спроса – не развивалось и предложение. Но Олимпиада 2022 года переломила эту ситуацию. После того как Пекин был объявлен новой олимпийской столицей, в Китае началось стремительное развитие индустрии ледового и снежного снаряжения.

Качество по приемлемой цене

Корреспонденты китайского издания «Жэньминь жибао» пообщались с любителем сноубординга Цюй Фэном. За пять лет катания фанат этого зимнего вида спорта поменял свой сноуборд четыре раза. Изначально он использовал недорогие доски, однако по мере того как росло его мастерство, росли и запросы к техническим возможностям сноуборда. А вместе с ними – и цена, ведь хорошее оборудование стоит недешево. Раньше Цюй Фэн покупал уже побывавшие в употреблении импортные сноуборды. Сейчас, с появлением на рынке недорогих, но качественных китайских брендов, у него появилось гораздо больше возможностей для выбора.

Свою нишу на мировом рынке постепенно отвоевывают и производители снегоуборочной техники из Китая. Сегодня в производстве и продаже снегоуплотнительных машин доминируют компании Германии и Италии. Ратраки используются для подготовки горнолыжных трасс к катанию. Китайское предприятие Xuanhua Construction Machinery собирается воспользоваться успешным опытом проведения зимней Олимпиады в Пекине и внедрять в производство собственные инновации. Снегоуборочная машина SG400, которую выпускает компания, – первый высокопроизводительный ратрак, собранный в КНР. И первый успешный опыт, который компания будет развивать и дальше.

Во время нынешней Олимпиады на лыжных и горнолыжных трассах потребовалось очень большое количество искусственного снега. И большое число снежных пушек, которые его производят. По сравнению с одной импортной снежной пушкой, стоимость которой доходит до 200 тысяч юаней (2,5 миллиона рублей), цена подобных машин китайского производства относительно низкая. Они просты в обслуживании, а также пользуются большой популярностью на небольших горнолыжных базах. Так, в 2015 году на горнолыжных базах Китая использовалось всего 50 снежных пушек, а уже к 2019 году их число выросло до 467 штук. При этом покупатели все чаще отдают предпочтение китайской продукции.

Коньки из Поднебесной едут в Россию и в Германию

Когда-то Китай успешно конкурировал в производстве коньков, однако потом упустил эту нишу. Сейчас производители из Поднебесной вновь выходят на международный рынок и получают заказы из других стран.

– В этом году мы получили заказы из Украины, России, Голландии и Германии. Это означает, что спустя десять лет китайские коньки вновь вышли на зарубежный рынок, – рассказал генеральный директор компании Heilong Цзюй Пэйхун.

Бренд Heilong появился в 50–60-е годы прошлого столетия. В то время это был лучший в Китае производитель коньков – и по качеству, и по дизайну. Продукция компании экспортировалась в более чем 20 стран, в том числе в Европу и в США. Но наступил XXI век, и продукция Heilong не выдержала конкуренции с более высокотехнологичными коньками других производителей. Компания осталась далеко позади. Однако в 2015 году, после успешной подачи Пекином заявки на проведение зимних Олимпийских игр, Heilong провел модернизацию производства. Компания смогла восстановить репутацию своего бренда и вновь пытается конкурировать с западными производителями.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы представители китайской индустрии по производству снаряжения для зимних видов спорта будут только укреплять свои позиции на мировом рынке. Внедряя инновационные технологии, производители Поднебесной будут создавать конкурентоспособные международные предприятия и бренды.

300 миллионов потребителей

Олимпиада вдохновила на новые достижения не только спортсменов, но и миллионы жителей Поднебесной. После того как Пекин был выбран в качестве места проведения Игр 2022 года, китайцы начали массово приобщаться к зимним видам спорта. По данным Государственного статистического управления КНР, с момента успешной подачи заявки на проведение Олимпиады в Пекине и вплоть до октября 2021 года число жителей страны, занимающихся зимними видами спорта, достигло 346 миллионов человек. На коньки, лыжи и сноуборды встала примерно четверть населения Китая – 24% жителей. Более 300 миллионов поклонников этих видов спорта непременно дадут мощный толчок для развития индустрии зимнего снаряжения. Девять ведомств Китая совместно опубликовали «План действий по развитию индустрии оборудования для зимних видов спорта». По их оценкам, в 2022 году годовой доход от продаж зимнего спортивного снаряжения превысит 20 миллиардов юаней (3,1 миллиарда долларов), а среднегодовой темп роста составит более 20%. И потребительский спрос с каждым годом будет только расти.

Власти Поднебесной, как и частные компании, постоянно увеличивают инвестиции в рынок зимнего оборудования. Так, в городском округе Чжанцзякоу провинции Хэбэй планируется строительство двух крупномасштабных научно-исследовательских и промышленных кластеров – Индустриального парка зимнего спортивного снаряжения в зоне освоения новых высоких технологий и Индустриального парка ледово-снежной индустрии в Сюаньхуа. Они будут заниматься разработкой и производством оборудования для снежных и ледовых видов спорта.