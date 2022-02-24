Что такое «лыжный балет» и почему он провалился на Олимпиаде

Лыжный балет – одна из дисциплин фристайла, существовавшая до 1999 года. Фото: Роман ДЕНИСОВ/TASS

Фигурное катание часто называют «балетом на льду». Но мало кто помнит, что когда-то в программу зимних Олимпийских игр была включена дисциплина под названием «лыжный балет». Да-да, танцы на лыжах были заявлены в программе зимней Олимпиады, и лыжники исполняли изящные па и другие танцевальные движения под музыку.

Лыжный балет – одна из дисциплин фристайла, существовавшая до 1999 года. В этом «особом виде спорта» атлеты соревновались на зимних Олимпийских играх в Калгари в 1988 году и на зимних Олимпийских играх в Альбервиле в 1992 году, сообщает издание «Жэньминь жибао». На снежной арене спортсмены должны были выполнить серию прыжков и эффектных танцевальных комбинаций. Балет состоял из спуска под музыкальное сопровождение по пологому склону длиной около 250 метров. За 2–2,5 минуты спортсмены должны были выполнить акробатические трюки, в том числе сальто. Проводились и парные состязания: в них были и элементы синхронного действия, и поддержки. Судьи оценивали мастерство лыжников примерно как в фигурном катании, учитывая при выставлении оценок не только техническую подготовку, но и артистизм атлетов. К слову, наряды участников соревнований по лыжному балету несколько отличались от обычной экипировки лыжников. Обычно это были костюмы ярких цветов с широкими рукавами и декоративными юбками, сшитыми из блестящих тканей.

При выставлении оценок судьи учитывали не только техническую подготовку, но и артистизм атлетов. Фото: Роман ДЕНИСОВ/TASS

Фристайл появился в конце 60-х – начале 70-х годов в США. А лыжный балет стал отдельной дисциплиной в начале семидесятых. К концу 70-х танцы на лыжах начали исполнять под музыку. Впервые наложить акробатические трюки на музыкальное сопровождение решила лыжница Сьюзи Чаффи.

Международная федерация лыжного спорта признала фристайл спортом в 1979 году, а первый чемпионат мира по фристайлу, в который включили и соревнования по лыжному балету, состоялся в 1980 году. Лыжный балет был одной из трех дисциплин фристайла, наряду с могулом и акробатикой. Но в 2000 году Международная федерация лыжного спорта решила не проводить никаких официальных соревнований по лыжному балету, и он прекратил свое существование. Одной из главных причин его провала называют то, что у соревнований по лыжному балету были очень низкие рейтинги на телевидении. К тому же тогда появился новый зимний вид спорта, который стремительно набирал популярность из-за огромного числа занимающихся им любителей, – это сноуборд.