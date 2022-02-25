Сбер пострадал, но не очень существенно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как заявил президент США Джо Байден, по российской финансовой системе нанесен сокрушительный удар. Санкции задели, по разным оценкам, 70 — 80% нашего банковского сектора. Более того, в Америке считают, что такой пакет даже круче, чем отключение России от SWIFT. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.

ПОБОЯЛИСЬ ОТКЛЮЧАТЬ ОТ SWIFT

Если коротко, американский президент снова выдает желаемое за действительное и пытается придать значимость довольно мягким мерам. Во-первых, если взять только Сбер и ВТБ, то это уже будет 70% российского банковского сектора. Во-вторых, санкции против отдельных банков не идут ни в какое сравнение с отключением всей банковской системы от SWIFT — это инфраструктура для международных переводов, которой пользуются 11 тысяч банков по всему миру.

А слова Байдена объясняются довольно просто. Крупнейшие страны Евросоюза (Германия, Франция и Италия) выступили против отключения России от SWIFT. Объяснение озвучили журналисты Bloomberg. Хотя в нашей стране это и так понимали. Отключение от международной системы передачи финансовых сообщений грозило бы трудностями при оплате за поставляемые нашей страной нефть и газ. Вот основные потребители нашего сырья и не поддержали более жесткий пакет санкций. Никаких сантиментов, просто бизнес.

БЛОКИРУЮЩИЕ САНКЦИИ

Самые жесткие - блокирующие - санкции США наложили на несколько российских банков: ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. По сути, их отрезали от всех международных операций. Они не могут сотрудничать с иностранными компаниями. Точнее могут, но тогда санкции ударят по последним. Поэтому зарубежные контрагенты теперь и сами не захотят работать с пятью нашими банками.

Для большинства клиентов этих банков ничего страшного не случится. Внутри страны карты будут работать. Можно будет расплачиваться в любом месте. Доступный функционал мобильных приложений не изменится. Ограничения коснутся только поездок за рубеж. Там расплатиться картой не получится. Кроме того, как пояснили в ЦБ, перестанут работать сервисы Apple Pay и Google Play. А также нельзя будет отправлять деньги за рубеж - в долларах, евро и фунтах стерлингов.

СБЕР - "БОЛЕЕ МЯГКАЯ РЕСТРИКЦИЯ"

Примечательно, что санкции против крупнейшего российского банка оказались менее существенными, чем против ВТБ и других. Сложно сказать, с чем это связано, но факт.

- Сбер пострадал, но, по нашим оценкам, не очень существенно. Да, банк может быть отключен от расчетов в долларах и евро с закрытием сквозных и корреспондентских счетов, но, самое главное, - удалось избежать попадания в SDN-лист, что означает заморозку активов в американских, британских и европейских банках. Можно сказать, легко отделались, - констатирует Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

Пока расплачиваться картами Сбера и проводить международные переводы можно. Ограничения по этим операциям введут только после 26 марта. При этом санкции обязали соблюдать только американские банки. Это значит, что международные переводы нельзя будет совершать только в долларах. А в евро и других валютах — можно. Кроме того, Сбер может сотрудничать с зарубежными компаниями. Штрафов за это для последних не будет. Возможно, пакет санкций еще изменится и дополнится, но пока ситуация такая.

- Это более мягкая рестрикция, чем включение в SDN-список, она закрывает Сбербанку доступ к долларовым транзакциям, но не ведет к заморозке активов и к токсичности продолжения бизнес-отношений с ним с точки зрения угрозы вторичных санкций для контрагентов, - пояснила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

РЕАКЦИЯ ЦЕНТРОБАНКА

Только за один день россияне сняли в виде наличных 111 млрд рублей. Такова статистика за 24 февраля. При этом перебои в банкоматах и отделениях хоть и наблюдались, но были временными. Центробанк контролирует ситуацию. Принимать решения в регуляторе начали с самого утра четверга. Банкам расширили доступ к средствам ЦБ. Их можно получить на аукционах. Сумму выделили беспрецедентную — два триллиона рублей. Столько смогут получить российские банки, если спрос на деньги у населения и бизнеса будет повышенным.

- Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, - пояснили в Центробанке.

В общем, налички хватит всем.

А ЧТО С ДРУГИМИ БАНКАМИ?

США наложили санкции еще на несколько российских банков: Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк. Но им «всего лишь» нельзя брать долгосрочные займы в США. Так что на клиентах это никак не отразится.

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