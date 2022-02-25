Сбер пострадал, но не очень существенно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как заявил президент США Джо Байден, по российской финансовой системе нанесен сокрушительный удар. Санкции задели, по разным оценкам, 70 — 80% нашего банковского сектора. Более того, в Америке считают, что такой пакет даже круче, чем отключение России от SWIFT. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.
Если коротко, американский президент снова выдает желаемое за действительное и пытается придать значимость довольно мягким мерам. Во-первых, если взять только Сбер и ВТБ, то это уже будет 70% российского банковского сектора. Во-вторых, санкции против отдельных банков не идут ни в какое сравнение с отключением всей банковской системы от SWIFT — это инфраструктура для международных переводов, которой пользуются 11 тысяч банков по всему миру.
А слова Байдена объясняются довольно просто. Крупнейшие страны Евросоюза (Германия, Франция и Италия) выступили против отключения России от SWIFT. Объяснение озвучили журналисты Bloomberg. Хотя в нашей стране это и так понимали. Отключение от международной системы передачи финансовых сообщений грозило бы трудностями при оплате за поставляемые нашей страной нефть и газ. Вот основные потребители нашего сырья и не поддержали более жесткий пакет санкций. Никаких сантиментов, просто бизнес.
Самые жесткие - блокирующие - санкции США наложили на несколько российских банков: ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. По сути, их отрезали от всех международных операций. Они не могут сотрудничать с иностранными компаниями. Точнее могут, но тогда санкции ударят по последним. Поэтому зарубежные контрагенты теперь и сами не захотят работать с пятью нашими банками.
Для большинства клиентов этих банков ничего страшного не случится. Внутри страны карты будут работать. Можно будет расплачиваться в любом месте. Доступный функционал мобильных приложений не изменится. Ограничения коснутся только поездок за рубеж. Там расплатиться картой не получится. Кроме того, как пояснили в ЦБ, перестанут работать сервисы Apple Pay и Google Play. А также нельзя будет отправлять деньги за рубеж - в долларах, евро и фунтах стерлингов.
Примечательно, что санкции против крупнейшего российского банка оказались менее существенными, чем против ВТБ и других. Сложно сказать, с чем это связано, но факт.
- Сбер пострадал, но, по нашим оценкам, не очень существенно. Да, банк может быть отключен от расчетов в долларах и евро с закрытием сквозных и корреспондентских счетов, но, самое главное, - удалось избежать попадания в SDN-лист, что означает заморозку активов в американских, британских и европейских банках. Можно сказать, легко отделались, - констатирует Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.
Пока расплачиваться картами Сбера и проводить международные переводы можно. Ограничения по этим операциям введут только после 26 марта. При этом санкции обязали соблюдать только американские банки. Это значит, что международные переводы нельзя будет совершать только в долларах. А в евро и других валютах — можно. Кроме того, Сбер может сотрудничать с зарубежными компаниями. Штрафов за это для последних не будет. Возможно, пакет санкций еще изменится и дополнится, но пока ситуация такая.
- Это более мягкая рестрикция, чем включение в SDN-список, она закрывает Сбербанку доступ к долларовым транзакциям, но не ведет к заморозке активов и к токсичности продолжения бизнес-отношений с ним с точки зрения угрозы вторичных санкций для контрагентов, - пояснила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Только за один день россияне сняли в виде наличных 111 млрд рублей. Такова статистика за 24 февраля. При этом перебои в банкоматах и отделениях хоть и наблюдались, но были временными. Центробанк контролирует ситуацию. Принимать решения в регуляторе начали с самого утра четверга. Банкам расширили доступ к средствам ЦБ. Их можно получить на аукционах. Сумму выделили беспрецедентную — два триллиона рублей. Столько смогут получить российские банки, если спрос на деньги у населения и бизнеса будет повышенным.
- Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте, - пояснили в Центробанке.
В общем, налички хватит всем.
США наложили санкции еще на несколько российских банков: Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк. Но им «всего лишь» нельзя брать долгосрочные займы в США. Так что на клиентах это никак не отразится.
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