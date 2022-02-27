Макрон предложил ужесточить санкции против России Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение санкций против России в связи с начатой ею специальной военной операции на Украине.

Французский лидер, выступая на заседании Совета обороны страны, предложил в частности распространить ограничения на международную систему обмена банковской информацией SWIFT. Новые санкции нужно скоординировать с Соединенными Штатами и партнерами по Евросоюзу, считает он

Также политик предложил заморозить активы российских граждан во Франции.

Напомним, Евросоюз включил в санкционный список президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина. Санкции введены против них из-за специальной военной операции России на Украине.

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз пока не обсуждает отключение России от SWIFT из-за военной операции на Украине.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

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