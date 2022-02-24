Три основных варианта. Как добраться на юг России и обратно после отмены авиарейсов

Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отмена рейсов в 11 аэропортов на юге России (Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя) затронет сотни тысяч людей. Отдыхающие на Чёрном море в межсезонье надо как-то возвращаться домой. По данным Ассоциации туроператоров России, только организованных отпускников на курортах 8 тысяч человек, а сколько самостоятельных - пока неизвестно.

Среди пассажиров отменных рейсов и те, кто собирался к родственникам и в командировки, и жители южных регионов, которые планировали лететь домой из Москвы или других городов.

Как сейчас добираться до тех регионов, где закрыты аэропорты? И как возвращаться оттуда?

Минтранс РФ создал оперативный штаб по организации работы транспорта на юге страны и обещает вывезти всех желающих.

«В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом. Имеющихся транспортных ресурсов достаточно», - заверили в Минтрансе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА

РЖД назначит дополнительные поезда с юга России. Речь идёт о маршрутах из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. К тем поездам, которые идут по обычному расписанию, прицепят дополнительные вагоны.

Важно, что цены на железнодорожные билеты из южных регионов обещают сделать фиксированными, чтобы ажиотажный спрос не привёл к подорожанию.

При этом на данный момент со свободными местами в поездах, идущих с юга России в строну Москвы в ближайшие дни, очень плохо - билетов в продаже практически нет. Даже дорогих. Надежда только на дополнительные составы.

БОЛЬШИЕ САМОЛЁТЫ И НОВЫЕ РЕЙСЫ ИЗ СОЧИ

Аэропорт Сочи открыт. И вместо закрытых воздушных гаваней Анапы и Геленджика можно лететь туда (либо оттуда). «Аэрофлот» объявил, что организует дополнительные рейсы в Сочи, причем на больших широкофюзеляжных самолетах. Другие авиакомпании тоже меняют лайнеры на более вместительные.

Авиабилеты в Сочи и из Сочи в продаже есть. Билет из Москвы в одну сторону на 26 февраля стоит от 3 тысяч рублей. Из Сочи в Москву - как минимум втрое дороже, от 9 - 10 тысяч рублей.

АВТОБУСЫ

В среднюю полосу и на Кавказ из южных регионов можно добраться и междугородними автобусом. Понятно, что в Екатеринбург, Иркутск или Владивосток на автобусе не поедешь - но они в теории могут стать вариантом добраться до ближайшего аэропорта.

Впрочем, и билеты на автобусы практически раскуплены. Опять же надежда на то, что запустят дополнительные машины.

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