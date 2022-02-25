Вылета не будет в Симферополь и Лондон: московские аэропорты задержали или отменили более 160 рейсов

Пассажир у табло вылета в аэропорту Шереметьево. Фото: Стрингер/ТАСС

Более 160 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в трех московских аэропортах. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание": Внуково - 8 рейсов задержано, 59 отменено, Домодедово - 9 рейсов задержано, 16 отменено, Шереметьево - 12 рейсов задержано, 63 отменено.

- В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине ряд аэропортов на юге России до 2 марта будут закрыты, - сообщили в Росавиации.

Напомним, что временно не работают следующие аэропорты: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

- Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты, - сообщили в авиакомпании "Аэрофлот".

Представители Ростуризма со вчерашнего дня стали искать для пассажиров актуальные способы передвижения

- В регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч организованных туристов. Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае, - рассказали в Ростуризме.

Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД (дополнительную информацию можно получить по телефону +7-800-775-00-00, а купить билеты на сайте rzd.ru или в кассах).

Известно, что несколько крупных туроператоров организовали для туристов автобусные вывозные рейсы. При этом некоторые пассажиры выбирают вариант "переждать", тем более, что гостиниц достаточно.

- Мы сейчас с коллегами из Минтранса формируем список туристов, которые не могут вылететь в Россию. Советуем держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.

Важно

«Горячая» линия по вопросам возвращения домой по телефону

8-800-200-34-11. Линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00 мск. Звонок бесплатный.

Сайт штабтуризм.рф открыл онлайн-форму для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или испытывают трудности с возвращением в эти регионы.

Тем временем

Рейсы по маршруту Москва — Ставрополь — Москва возобновляются с 25 февраля

Две крупные авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" будут выполнять рейсы по расписанию.

Кстати

Лондон не принимает

В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, авиакомпания "Аэрофлот" отменила 25 февраля рейс из Москвы в Лондон. Пассажиров просят следить за расписанием дальнейших рейсов в этом направлении.