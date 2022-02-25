Мошенники обманули главного экономиста Центробанка РФ более чем на 3 млн рублей

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, обокравших экономиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в полицию обратилась 39-летняя Ирина К.*, главный экономист Центрального банка РФ. Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму денег.

Ирина рассказала, что вечером 22 февраля ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что некие мошенники покушаются на счета Ирины и пытаются оформить на женщину крупный кредит. Удивительно, но стандартная байка аферистов, набившая не одну шишку и широко известная среди граждан, снова сработала. Банкир рассказала лже-оперативниками всю информацию о своих счетах и вкладах.

«На следующий день, 23 февраля, мошенники вновь позвонили 39-летней Ирине К.* и велели срочно переводить все ее накопления на специальный, безопасный счет. В общей сложности женщина перевела аферистам 3 141 000 рублей. Спустя день Ирина поняла, что стала жертвой преступников и обратилась за помощью в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных мошенников, обокравших экономиста Центробанка РФ более чем на 3 млн рублей.

* - имя изменено.

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