Шайба в зубы: Почему хоккейные арены на Олимпиаде в Пекине оборудовали кабинетами стоматологов

Наиболее уязвимым местом у спортсменов остаются зубы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На зимних Олимпийских играх в Пекине вместе с обычными врачами во время хоккейных матчей дежурили стоматологи. Казалось бы, зачем на ледовых аренах нужны дантисты – ведь они не оказывают первую медицинскую помощь при травмах. Однако организаторы зимней Олимпиады-2022 решили, что присутствие стоматологов необходимо, и даже оборудовали спортивные площадки, где проходят хоккейные баталии, стоматологическими кабинетами, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Дело в том, что хоккей с шайбой считается одним из самых травмоопасных видов спорта. Во время матча максимальная скорость полета шайбы из вулканизированной резины может превышать 180 км/ч, а скорость скольжения спортсменов – 50 км/ч. Чтобы защититься от резинового «снаряда», хоккеисты носят защитную экипировку. Однако зубы все равно остаются наиболее уязвимым местом у спортсменов.

Стоматологическая клиника Wukesong Sports Center. Фото: FANDI

Согласно официальным правилам игры, которые Международная федерация хоккея утвердила на олимпийский сезон 2021–2022 года, на соревнованиях женщины-хоккеистки, а также игроки, не достигшие 18 лет, должны носить шлемы с решетчатой маской. Они более безопасны, но сужают игрокам поле обзора. Поэтому взрослые спортсмены-мужчины носят другие шлемы. Одним из наиболее популярных видов защиты является шлем со стеклом-визором, оставляющий незащищенной нижнюю часть лица. Такой шлем дает игроку более широкий угол обзора и позволяет точнее оценивать траекторию полета шайбы. Но при этом не защищает от травм, особенно от выбитых зубов. Хоккеистам приходится часто обращаться за стоматологической помощью, поэтому хоккейные объекты на Олимпиаде в Пекине и были оборудованы стоматологическими кабинетами.

Одна из таких ледовых арен – спортивный центр «Укэсун». Первоначально он был построен для матчей по баскетболу на летних Олимпийских играх 2008 года. К нынешним зимним Играм его переоборудовали в ледовую арену, сохранив при этом функции баскетбольной площадки (переделать баскетбольное поле в лед и наоборот можно всего за шесть часов). Всего в 35 метрах от хоккейной арены находится специально спроектированный стоматологический кабинет, который входит в общую олимпийскую службу медицинского обслуживания.

Напомним, 20 февраля в Пекине прошел финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпиады-2022. В финале на ледовой арене Национального Пекинского стадиона «Птичье гнездо» встретились сборные России и Финляндии. В итоге финская команда обыграла россиян со счётом 2:1 и завоевала олимпийское золото.

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами в 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда наша команда со счетом 4:3 одержала победу над Германией. Сборная Финляндии впервые стала олимпийским чемпионом. В 2006 году финны впервые в истории вышли в финал Олимпиады, но со счетом 2:3 проиграли шведам.