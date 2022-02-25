Что означают пиктограммы Олимпиады и Паралимпиады-2022 и почему они похожи на иероглифы

Графические пиктограммы – универсальный язык знаков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортивные пиктограммы, обозначающие виды спорта, давно стали стандартным элементом Олимпийских игр. Их используют из-за простоты и наглядности, ведь Олимпиада и Паралимпиада собирают тысячи участников и миллионы зрителей со всего мира, говорящих на разных языках. Впервые спортивные пиктограммы были использованы на Олимпийских играх в Токио в 1964 году. Тогда не так много японских спортсменов и болельщиков понимали английский язык, поэтому возникла идея использовать универсальный язык знаков – графические пиктограммы.

С тех пор такие иконки, обозначающие виды спорта, создаются для каждых Олимпийских игр. На каждой Олимпиаде они имеют уникальный дизайн. Их используют на информационных стендах, системах индикации, на билетах и в телевизионных трансляциях, в теленовостях и при продвижении олимпийских товаров.

Пиктограммы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине выполнены в единой стилистике с элементами традиционной китайской гравировки на печатях. Они также имеют отсыл к традиционной китайской каллиграфии. Такой дизайн был придуман, чтобы отразить силу и красоту китайской культуры, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего для зимних Олимпийских игр в Пекине было создано 30 пиктограмм. Из них 24 – для Олимпиады и 6 – для Паралимпиады. Пиктограммы представляют собой белые штрихи на красном фоне, изображающие динамичные фигурки спортсменов. Команда дизайнеров, вдохновленная китайскими иероглифами, использовала также элементы гравировки на печатях и, таким образом, умело соединила элементы зимних видов спорта с традиционной китайской культурой.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С каждым годом видов спорта, которые включают в олимпийский список, становится все больше. Международный Олимпийский комитет включил в программу Игр в Пекине семь новых дисциплин. В 2022 году олимпийцы впервые в истории боролись за награды в женских одиночных соревнованиях по бобслею, в смешанной эстафете в шорт-треке, в мужских и женских соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр, в смешанных командных соревнованиях по фристайлу в акробатике, в прыжках на лыжах с трамплина и в сноуборд-кроссе.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 стартовала 4 февраля и завершилась 20 февраля. Совсем скоро, 4 марта, в Пекине открываются Паралимпийские игры. На Паралимпиаде будут представлены такие виды спорта, как керлинг на колясках, следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт и пара-сноуборд. Соревнования пройдут в 6 видах спорта и в 78 дисциплинах. В состав российской делегации паралимпийцев вошли 71 спортсмен и 17 спортсменов-ведущих из 20 регионов нашей страны. Они примут участие в 61 соревновании. Паралимпиада 2022 года продлится до 13 марта.