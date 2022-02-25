На Паралимпиаде в Пекине Китай будут представлять 96 спортсменов

Паралимпийцы из Поднебесной сразятся в 73 соревнованиях во всех шести видах спорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сборную Китая на зимних Паралимпийских играх 2022 года войдут 96 спортсменов. Это самая большая спортивная делегация за всю историю участия страны в зимних Паралимпиадах.

Нынешние Паралимпийские игры станут уже тринадцатыми по счету. Китайская сборная принимает участие в Паралимпиаде в шестой раз, сообщает издание «Жэньминь жибао». В состав китайской паралимпийской сборной войдут 68 мужчин и 28 женщин. Средний возраст участников состязаний – 25 лет. Самой старшей спортсменкой в команде стала 45-летняя горнолыжница Чжан Хайюань, а самой молодой – 17-летняя сноубордистка Гэн Яньхун. Из 96 спортсменов 85 будут впервые участвовать в зимних Паралимпийских играх.

Паралимпийцы из Поднебесной сразятся в 73 соревнованиях во всех шести видах спорта. Для сравнения, во время зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи китайские паралимпийцы принимали участие только в шести соревнованиях в двух видах спорта.

Напомним, Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. На ней будут разыграны 78 комплектов медалей. В Паралимпийских играх примут участие около 600 спортсменов из разных стран мира. Они поборются в соревнованиях по шести видам спорта в двух категориях: на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках). Столица Китая станет первым городом планеты, в котором пройдут как летние, так и зимние Паралимпийские игры.

В состав российской делегации паралимпийцев вошел 71 спортсмен и еще 17 спортсменов-ведущих. Они представляют 20 российских регионов. Наши паралимпийцы примут участие в 61 соревновании во всех видах спорта, включенных в программу Игр.

Ранее в Пекине завершилась зимняя Олимпиада-2022. Она проходила с 4 по 20 февраля. Сборная Китая выиграла на ней самое большое число медалей за всю историю своего участия в зимних Играх. Спортсмены из Поднебесной завоевали 15 наград: девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.