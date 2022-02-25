Организаторы Паралимпиады: В Пекине уровень доступности среды для инвалидов соответствует международным требованиям

В столице Китая уделили особое внимание созданию безбарьерной среды для маломобильных людей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень доступности среды для инвалидов в Пекине соответствует международным требованиям проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщил вице-президент Пекинской федерации инвалидов Дун Ляньминь в ходе пресс-конференции, устроенной организаторами Паралимпиады-2022. По его словам, в столице Китая уделили особое внимание созданию безбарьерной среды для маломобильных людей. Накануне открытия зимних Игр организаторы оценили уровень доступности среды в Пекине для инвалидов и пришли к выводу, что он полностью соответствует требованиям проведения соревнований, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Еще в ноябре 2019 года Пекин запустил специальную городскую программу по созданию безбарьерной среды, рассчитанную на 2019–2021 годы. Она включала 17 ключевых проектов по реконструкции объектов в таких приоритетных областях, как городские дороги, общественный транспорт, общественные пространства и места обслуживания маломобильных людей. К концу 2021 года в столице Поднебесной было отремонтировано и приведено в соответствие с международными стандартами более 336 тысяч объектов. Центральный район столицы, 108 олимпийских объектов и прилегающие к ним районы стали комфортными для передвижения инвалидов.

За три года в Пекине были реконструированы не только места проведения соревнований (8 спортивных центров и Олимпийская деревня). Безбарьерную среду также создали в 25 больницах, отобранных для работы со спортсменами и членами делегаций на период проведения зимних Паралимпийских игр, в 60 олимпийских гостиницах и 7 паралимпийских гостиницах. В первую очередь были модернизированы около 10 тысяч объектов, расположенных в радиусе километра от мест проведения Паралимпиады.

Организаторы позаботились и о зрителях: самые лучшие места на трибунах стадионов были отведены для инвалидов, передвигающихся на колясках. Раздевалки, туалетные комнаты и другие помещения были спроектированы таким образом, чтобы создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями.

В помощь инвалидам на зимних Паралимпийских играх будут задействованы «умные» технологии. Специально для Игр было создано приложение для мобильных телефонов, показывающее безбарьерную навигацию по маршрутам, и разработана «Цифровая система вещания на языке жестов для зимней Паралимпиады». Включать и выключать лампы, кондиционеры и задвигать шторы на окнах в Паралимпийской деревне можно с помощью автономного управления. Спортсменам-паралимпийцам также помогают система индукционных датчиков и система голосовых подсказок.

К зимней Олимпиаде под Пекином открылась самая глубокая в мире подземная железнодорожная станция – «Бадалин». Станция расположена на новой олимпийской ветке Пекин – Чжанцзякоу, по которой ходят скоростные поезда, и прямо под главной достопримечательностью Поднебесной – Великой Китайской стеной. На станции установлен безбарьерный скоростной лифт, который опускается на глубину 80 метров – это первый подобный лифт в Китае.

Напомним, Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине и в Чжанцзякоу. На Паралимпиаде будут представлены такие виды спорта, как керлинг на колясках, следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт и пара-сноуборд. Соревнования пройдут в 6 видах спорта и в 78 дисциплинах.

В состав российской делегации паралимпийцев вошли 71 спортсмен и 17 спортсменов-ведущих из 20 регионов нашей страны. Они примут участие в 61 соревновании.