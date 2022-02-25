Что сейчас с Анной Сорокиной — дочерью российского дальнобойщика, обманом покорившей Нью-Йорк

Наивным американцам, уроженка России до приговора суда рассказывала, что является наследницей огромного состояния Фото: EAST NEWS

Из грязи в князи

Анне Сорокиной, называвшей себя в Америке Анной Делви, удалось заработать вполне приличную сумму… в тюрьме.

Наивным американцам, уроженка России до приговора суда рассказывала, что является наследницей огромного состояния.

Красивой и эффектной девушке, останавливавшейся в лучших отелях и сорившей напропалую деньгами, верили. Став завсегдатаем светских тусовок Города Большого Яблока, Делви говорила, что совсем скоро откроет в Нью-Йорке роскошный арт-клуб. И она уже почти была у цели, подав в один из банков заявку на кредит в $25 миллионов. Деньги вот-вот должны были выдать, но, как водится, погорела мошенница совсем на другом.

Такой Анна была в России Фото: предоставлено одноклассниками

До того как Анна оказалась на скамье подсудимых, всех устраивала придуманная ею версия. Согласно ей, Анна Делви, наследница миллионов, дочь не то дипломата, не то торговец антиквариатом. На самом деле родилась Аня Сорокина в подмосковном Домодедове в 1991 году, а в 16-летнем возрасте оказалась в ФРГ, куда переехали ее родители.

В Германии отец сел за баранку грузовика и обеспечил дочери возможность отправиться на учебу в Лондон. Зубрить гранит науки Анне не понравилось, и она перебралась в Париж, где попала в качестве стажерки в редакцию одного из модных журналов.

Придумав себе новую фамилию, теперь уже Анна Делви с редакционным удостоверением появлялась на модных дефиле, Неделях мод и даже ездила за границу.

Фото: предоставлено одноклассниками

Здравствуй, Нью-Йорк

Впервые попав в Нью-Йорк в 2016 году, она сразу оценила широкие возможности местной тусовки, давно привыкшей к мельканию лиц юных богачей. Модно одетая Анна, участвуя в светских раутах, быстро расширила круг своих знакомств. Всем новым друзьям она рассказывала историю про наследство и богатого отца, посещала с ними дорогие рестораны, летала за границу и публиковала в своем Instagram многочисленные фото о своей красивой жизни.

Поначалу никого и не смущало, что в момент оплаты счетов выяснялось, что Анна якобы забыла в отеле свою кредитную карту или что-нибудь в этом роде. Она умудрилась запудрить мозги даже банковским клеркам: те настолько были очарованы элегантной иностранкой, предъявлявшей кипы документов, что выдавали ей небольшие займы, за счет которых Делви и крутилась, как могла.

Режим экономии Анна соблюдала своеобразно: она просто не возвращала долги и съезжала из дорогих отелей, не заплатив. Во всем остальном вела себя как настоящая миллионерша – покупала самую модную одежду, отдыхала на роскошных курортах, водила знакомство со знаменитостями.

Впервые попав в Нью-Йорк в 2016 году, она сразу оценила широкие возможности местной тусовки, давно привыкшей к мельканию лиц юных богачей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не виноватая я

Богатая жизнь длилась для Анны недолго: через 11 месяцев после ее бурной жизни в США в нью-йоркскую прокуратуру поступило сразу два заявления. В мошенничестве и нежелании возвращать долги Анну обвинила ее знакомая, которую Делви пригласила отдохнуть в Марокко. Отдых действительно был незабываемым – роскошная вилла с прислугой, поездки на лимузинах, персональный бассейн. Кредитная карта Анны в конце поездки «не сработала», и она попросила подругу оплатить $62000, пообещав вернуть эти деньги сразу по возвращению в Нью-Йорк. Но так никогда и не отдала.

Анна Сорокина в США была известна под фамилией Делви Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Равно как и не намеревалась возвращать $35000 за полет на частном самолете компании, осуществляющей фрахт частных лайнеров. Бухгалтер фирмы оказалась дамой въедливой и недолго слушала сбивчивые объяснения Анны, клявшейся заплатить за перелет совсем скоро, и тоже не стала тянуть, подав заявление, в котором обвинила Делви в мошенничестве.

Дав ход первым двум жалобам, следователи оказались заваленными десятками новых. Владельцы ресторанов, менеджеры гостиниц, банки и инвестиционные корпорации сообщали, что уже давно пытаются взыскать с Анны долги.

Делви летала на частном самолете Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оказавшись на скамье подсудимых, Сорокина-Делви проронила лишь, что приносит всем извинения за ошибки, которые совершила. Ее адвокат виртуозно отбил большую часть претензий, уверив судью и присяжных, что все прелести жизни, за которые Делви не платила, на самом деле были предоставлены ей бесплатно, в расчете на то, что она похвалит их в своем Instagram. Что же касается выдуманных историй про богатого папу и огромное наследство, то, таковые, по словам адвоката, нигде уголовно не наказываются.

Но в тюрьму Анне все же пришлось отправиться. В мае 2019 года ее приговорили к 12 годам тюремного заключения с правом пересмотра приговора через 4 года. Присяжные поверили ей, ведь адвокат только и твердил о том, что никакого состава преступления в образе жизни его подзащитной не было, поскольку девушка «намеревалась отдать все долги». Из общей суммы претензий исключили даже стоимость отдыха в Марокко, обвинив потерпевшую в том, что она с лихвой свои потери вернула, продав историю о случившемся в один из журналов. Требующими возврата суд насчитал $200000 – десятую часть от того, что от Делви намеревались получить все обманутые ею. А к тюремному заключению приговорил вовсе не за долги, а за многочисленные эпизоды мошенничества с банковскими документами.

Небо в клеточку

Из-за решетки Анна продолжала вести свой блог. А в середине срока продала историю своей жизни компании Netflix (сериал под названием «Изобретая Анну» вышел в начале февраля и уже успел стать хитом). Сумма сделки не оглашается, но, судя по всему, гонорара хватило с лихвой на то, чтобы оплатить услуги адвоката, погасить убытки всех потерпевших, и сразу после досрочного освобождения в феврале прошлого года поселиться в роскошном отеле на Манхэттене.

Из-за решетки Анна продолжала вести свой блог. А в середине срока продала историю своей жизни компании Netflix

Через шесть недель ее снова арестовали: американская виза Анны была давно просрочена, но она не намеревалась возвращаться в Германию. В ожидании депортации ее отправили в иммиграционную тюрьму, где она находится до сих пор. Из-за пандемии коронавируса нелегалов стали выпускать на свободу, но в отношении Сорокиной (кстати, перенесшей в январе COVID-19) судья был непреклонен, постановив держать ее за решеткой вплоть до посадки в самолет. Адвокат Делви по ее просьбе решение о депортации опротестовал, обосновывая это тем, что его подзащитной некуда деваться – из России ее увезли давно, в Германии она не успела обжиться.