Генпрокуратура обвинила Facebook в дискриминационных действиях

B Facebook различные антироссийские общества чувствуют себя вполне комфортно Фото: REUTERS

Похоже, что сотрудники Facebook, среди которых множество украинцев, которые проживают в США, наконец доигрались. Генпрокуратура России приняла решение о признании социальной сети Facebook "причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих, в том числе свободу массовой информации".

Грубо говоря, если раньше эта социальная регулярно лишала возможности общаться патриотически настроенных граждан России, то в последнее время ее сотрудники стали блокировать уже электронные СМИ.

- В связи с дискриминационными действиями администрации социальной сети Facebook американской компании Meta Platforms Inc. по введению ограничений в отношении аккаунтов российских СМИ – сетевых изданий "Звезда", "Лента.Ру", "Газета.Ру" и "РИА Новости", Генпрокуратурой России Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих, в том числе свободу массовой информации, - заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, своими действиями сотрудники Facebook неправомерно ограничили распространение пользователями сети Интернет общественно значимой информации на территории России (в том числе сообщений и материалов зарегистрированных средств массовой информации) в связи с введением иностранными государствами политических и экономических санкций в отношении нашей страны, чем было нарушено предусмотренное статьей 29 Конституции России право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

- Решение Генпрокуратуры России влечет внесение социальной сети Facebook в соответствующий перечень Роскомнадзора и, в случае неустранения допущенных нарушений, принятие предусмотренных законодательством России мер по ограничению полностью или частично доступа к данному информационному ресурсу в сети Интернет с использованием технических средств противодействия угрозам, - предупредили в Генпрокуратуре.

Отметим, что в Facebook различные антироссийские общества чувствуют себя вполне комфортно. В Генпрокуратуре предупредили, что в случае размещения в сети недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, и других неблагоприятных последствий, Генпрокуратура будет просить Роскомнадзор о внесудебной блокировке такой информации.

- В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения "фейков" о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР, - отметили в ведомстве.

Напомним, что за распространение фейков грозит статья 13.15 Кодекса России об административных правонарушениях, с наказанием в виде штрафа и конфискацией устройства, с которого недостоверная информация была опубликована.

Социальная сеть за 18 лет несколько раз попадала в серьезные скандалы. То обнаруживалось, что через нее собирали персональные данные пользователей, то ее использовали для размещения политической рекламы во время выборов Дональда Трампа. Отметилась она также активностью во время референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

Пользователи Facebook неоднократно заявляли, что сеть в состоянии отслеживать их звонки и собирать досье анализируя их личные сообщения. Два года назад сотрудников социальной сети обвинили в том, что они не препятствовали распространению фейков которые привели к этническим конфликтам в Мьянме, Шри-Ланке и Паук-Новой Гвинее. В этих странах принималось решение блокировке Facebook.

Отметим, что все обвинения во взломе аккаунтов и утечки оттуда конфиденциальной информации Facebook объясняет тем, что сотрудники ФБР имеют право проверять в соцсети личности потенциальных злоумышленников.