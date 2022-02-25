Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook

В России ограничат доступ к Facebook. Фото: REUTERS

Роскомнадзор в пятницу 25 февраля объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. Сообщается, что эта социальная сеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и, в частности, прав и свобод россиян.

Об этом говорится в официальном сообщении Роскомнадзора о принятии мер по защите российских СМИ.

«24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру», - говорится в сообщении.

Роскомнадзор напоминает, что такие действия запрещены федеральным законодательством и отмечает, что требования снять ограничения, введенные соцсетью в отношении российских СМИ и объяснить, почему они были введены, владельцы Meta проигнорировали. Всего со стороны Facebook с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.

Решение о частичном ограничении доступа к Facebook приняла Генпрокуратура, оно согласовано с МИД. Соцсеть признали причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности за фейки о спецоперации на Украине. Подробности здесь на kp.ru.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости ограничения деятельности российских СМИ Западом, а российский Союз журналистов потребовал привлечь к ответственности соцсети за цензуру российских СМИ.