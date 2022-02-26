"Живые мертвецы" Зеленского и "дружественный огонь"

По всей видимости, украинцы хотели отработать по каким-то воздушным целям, но что-то пошло не так Фото: REUTERS

Утром этой субботы мир потрясла картина разрушений в жилом доме в киевском микрорайоны "Жуляны", в который попала ракета. Да, это просто здорово, что нет жертв и раненых, да и масштаб ущерба, мягко говоря, незначителен для крылатой ракеты "Калибр", которые используют ВС России для точечных ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине.

А это был и не "Калибр". Как заявили в командовании ВСУ удар был нанесен ракетой системы "Земля-Воздух", то есть это было использование средств ПВО. Но вот ведь в чем дело – таких систем ПВО у российской армии на Украине нет. Есть фронтовая ПВО, прикрывающая армейские части на марше, на поле боя, но там совсем другие калибры.

Получается, это была украинская ракета украинской ПВО? Очевидно, так оно и есть. По всей видимости, украинцы хотели отработать по каким-то воздушным целям, но что-то пошло не так. Заметим, не первый раз даже за последние дни. Позапрошлой ночью жители Киева проснулись от жуткого грохота. Первоначальные сообщения украинских властей гласили, что ПВО ВСУ в небе над Киевом сбили то ли российскую крылатую ракету, то ли российский боевой самолет, обломки которого рухнули на жилой дом и вызвали поджар. И ведь действительно сбили. Вот только не российские ракету или самолет, а свой же украинский истребитель Су-27. А ведь еще обстреляли из ПЗРК свой же МиГ-29.

Как усиленно разгоняли фейк, что машину с гражданскими на улице в Киеве якобы раздавили российские диверсанты! Оказалось, что сошедшие с ума свои, украинский экипаж, который потерял голову, подвергшись "дружественному огню" ив панике бросившиеся буквально, куда глаза глядят, не видя ничего вокруг. И ведь были причины, машину сопровождения, которая шла в паре с этой ЗРК "Стрела", которой уже нет на вооружении в российской армии, буквально расстреляли у них на глазах так называемы "фольксштурмовцы", вооруженные Киевом участники территориальной обороны.

А видео расстрелянного в Киеве джипа с мирной семьей? Тоже пытались выдать за работу российской ДРГ. Кстати, мэр Киева, боксер-златоуст Виталий Кличко призвал бороться с российским диверсантами, которые, по его словам, имеют три характерных признака: они имеют оружие, одеты в гражданскую одежду и говорят по-русски. Типичный активный киевский "патриот" получился, получивший автомат вчера-позавчера для обороны столицы от "агрессора". Среди 60 диверсантов, уничтоженных по рапортам украинских властей, сколько таких было.

И никто в украинских СМИ и пабликах, равно как и в "змагарских" ни слова не написал, что героически погибшие на острове Змеиный 13 украинских героев-пограничников, которым Зеленский пообещал посмертно присвоить звания Героев Украины, оказались вполне себе живыми 82 пленными, которых Черноморский флот уже переправил в Севастополь, взяв их на полной довольствие и пообещав отпустить вскоре по домам.

"Живые мертвецы" Зеленского.

Но власти Киев сначала сообщают, что ночью "русские ударили по ТЭЦ-6", очевидно, чтобы лишить киевлян электричества и тепла, а потом сами же себя опровергают, что это с позиций ТЭЦ-6 стреляют 203-миллимитровые украинские "Пионы". Самым крупным серийным калибром. Явно ожидая ответных прилетов, чтобы эта ТЭЦ-6 была разрушена русскими. А их нет. Киев размещает "Грады" на площади Шевченко, явно ожидая ответов и большого количества жертв среди мирного населения, а русские по площади Шевченко не стреляют.

Но оставшийся в США министр иностранных дел Украины визжит в истерике, сопровождая картинку попадания ракеты в дом в "Жулянах": "Уничтожьте экономику РФ, остановите военных преступников РФ!" И ведь ВСУ признали, что это была ракета украинкой ПВО. Смогли. Но Кулеба не смог это ни прочитать, ни осознать.

Но до недавних пор казавшийся "адекватным украинцем" блогер, журналист и даже политик Анатолий Шарий пишет: "Если кто-то до сих пор всерьёз верил, что «ВКС РФ бьют только по военной, но не жилой инфраструктуре», теперь каждый может убедиться, что это не так… Во-вторых, непонятна роль ПВО. На Позняках взрыв и возгорание вызвала подбитая с земли крылатая ракета, чьи осколки вонзились в жилой дом. Этот же удар, по всей видимости – прямой… Возможно, что этот момент станет переломным. Зеленский в своём Instagram пишет, что настал момент – закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС".

Ну, как раз очень понятна роль украинской ПВО – бей своих, чтобы чужие боялись. Украинские военные успешно применяют навыки, полученные ими в Донбассе, в котором только за вчерашний день разрушений и жертв больше, чем на всей Украине (среди мирного населения).

А ведь Анатолий еще вчера ругал киевские власти за призыв к мирным гражданам встречать русские танки "коктейлями Молотова".

Последние бастионы правды на Украине рухнули после исполнения заветов Гитлера, что "чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят". Не рефлексируют – распространяют. "Живые мертвецы" им в помощь.

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