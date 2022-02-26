Сможем ли мы летать в Европу и как не застрять за границей из-за авиасанкций

Зарубежные страны одна за другой закрывают свое воздушное пространство для полетов российских авиакомпаний. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зарубежные страны одна за другой закрывают свое воздушное пространство для полетов российских авиакомпаний. На момент написания этого материала нашим самолетам запрещено летать над Великобританией, Болгарией, Румынией, Украиной, Словенией, Эстонией, Латвией, Литвой, Чехией и Польшей. Как быть авиапассажирам? Остаются ли варианты полетов в европейские государства? Как не застрять там россиянам, которым нужно вернуться на Родину?

На вопросы «КП» ответил вице-президент Российского союза туриндустрии, советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

«МЕНЯЕМ ПОЛЕТНЫЕ КОРИДОРЫ»

- Дмитрий Львович, свое воздушное пространство для наших самолетов закрыли многие страны, через которые проходят традиционные авиамаршруты в Европу. Какие варианты в связи с этим возможны для пассажиров?

- Сейчас происходит перераспределение рейсов авиакомпаний в другие полетные коридоры. С авиационными властями согласуются маршруты в облет определенных государств. Ряд авиаперевозчиков временно вообще отменяют рейсы в Европу (об этом, например, заявила S7. - Ред.)

Пассажир при отмене рейса может сдать билет с возвратом денег либо выбрать альтернативный маршрут в счет ранее оплаченного билета. Либо перенести даты поездки по ранее выбранному маршруту. Чтобы решить эти вопросы, нужно обращаться в контактные центры авиакомпаний. Также работают горячие линии Ростуризма и других ведомств (см. ниже «Советы пассажирам». - Ред.).

Если речь об организованных туристах, то есть купивших путевки, то урегулированием всех вопросов с перелетами, а также с гостиницами (продление пребывания в отеле) занимаются туроператоры.

Авиомартшруты в обход России и Украины Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЕСЛИ НУЖНО ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ

- Мы помним, как из-за эпидемии некоторые россияне застревали за границей и выбирались оттуда с определенными сложностями. Сейчас из-за санкций такое возможно?

- Сегодня ведется очень серьезная работа по альтернативным вариантам перелетов - транзитными маршрутами через третьи страны. Например, для туристов, которые находятся в Болгарии, мы прорабатываем возможность перелета через Стамбул в Москву. А также решаем вопрос, чтобы людям продлили пребывание в гостиницах до тех пор, пока будет возможен вылет.

- Какие еще варианты есть - скажем, из стран Западной Европы?

- На данный момент возможны транзитные рейсы через Францию, Австрию, Германию, Италию (все зависит от страны пребывания). Всем туристам, кто сейчас оказался за рубежом, мы очень рекомендуем установить бесплатное мобильное приложение МИД РФ «Зарубежный помощник». И зарегистрироваться в нем. По этому приложению, в том числе, сейчас собирается и актуализируется информация по возможным вариантам поддержки туристов. Чтобы вам быстрее могли оказать содействие, информировать о мерах помощи, пользуйтесь этим приложением.

Также можно позвонить на горячие линии (см. ниже).

ВОПРОС В ТЕМУ

Что нас ждет дальше

- Дмитрий Львович, как может развиваться ситуация дальше? Есть ли вероятность, что мы на какое-то время останемся без полетов в Европу?

- Все будет зависеть от дальнейшего развития или снятия ограничений. Если какие-то страны оставят открытым свое воздушное пространство, то определенными коридорами, с более долгими перелетами добраться в Европу будет можно. В целом, решение об открытии или закрытии воздушного пространства каждая страна принимает самостоятельно, по отдельности. Единого координирующего органа по такому вопросу нет.