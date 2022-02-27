Закрытое небо: как российские туристы будут возвращаться из Болгарии после запрета на полёты

Сейчас в Болгарии находят около 500 организованных российских туристов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли на данный момент Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Словения и Румыния. Россия вводит аналогичные ответные санкции для всех этих стран и тоже запрещает их перевозчикам выполнять рейсы в Россию и использовать российское воздушное пространство.

Болгария в этом списке - особый случай. Она популярна у наших отпускников, открыта для въезда с целью туризма (в отличие от большинства стран Европы), «Спутник V» признает. На горнолыжных курортах Болгарии еще продолжается сезон. К тому же многие наши соотечественники успели купить сравнительно недорогую недвижимость на черноморском побережье.

Рейсы в Софию выполнял «Аэрофлот», S7 летала на Чёрное море - в Варну и Бургас.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО СЕЙЧАС В БОЛГАРИИ

Сейчас в Болгарии находят около 500 организованных российских туристов - это данные Ассоциации туроператоров России. А вместе с самостоятельными путешественниками и владельцами недвижимости - порядка 1500 человек, сообщили в посольстве РФ в Болгарии.

Ростуризм, МИД и Росавиация сейчас формируют списки российских туристов, застрявших в Болгарии из-за закрытия воздушного пространства этой страны.

Ростуризм рекомендует тем, кто прилетел в Болгарию по путёвкам, обращаться по всем вопросам о возвращении домой к своим туроператорам. Самостоятельным путешественникам - к авиакомпаниям, а в случае возникновения сложностей - в консульство РФ.

И тем, и другим Ростуризм советует зарегистрироваться в приложении МИД РФ «Зарубежный помощник».

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ТУРОПЕРАТОРЫ

- Российские туроператоры в сложившейся ситуации находятся в постоянном контакте с клиентами и обещают принимать индивидуальное решение в каждом случае, - заверили в АТОР.

Какими могут быть эти решения? Вариантов три:

- Отпускникам предложат вернуться домой стыковочными рейсами - через Стамбул.

- Продлят проживание на курортах Болгарии за счёт туроператоров.

- Возможно, российские власти выдадут специальное разрешение на вывозные рейсы болгарского перевозчике Bulgaria Air. В решении Росавиации об ответных санкциях сказано, что «полёты могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией и МИД России».

ВАРИАНТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Какие варианты есть у самостоятельных путешественников, чьи рейсы отменены?

Российские авиакомпании полностью возвращают деньги за отмененные рейсы, предлагают поменять даты вылета или перебронировать билет на другой маршрут. И тут уже все зависит от планов и возможностей пассажира. Кому-то проще остаться в Болгарии ещё на какое-то время и поменять дату обратного билета. Но на какую? Когда возобновится авиасообщение? Этого сейчас не знает никто.

Возможно, надёжнее получить возврат стоимости билета на отмененный рейс. И купить новый, на стыковочный рейс. Из Софии до Москвы можно долететь на данный момент через Стамбул, Афины, Вену. Цены зависят от даты, на первые дни марта билеты стоят от 15 - 17 тысяч рублей в одну сторону. Однако ситуация с международным авиасообщением меняется очень быстро.

Горячая линия Ростуризма, ОНФ и Фонда Росконгресс для россиян, застрявших за рубежом из-за ограничений на авиасообщение:

8 (800) 200-34-11. Линия работает ежедневно с 08:00 до 20:00 мск, звонок бесплатный.

КАК БЫТЬ ТЕМ, КТО КУПИЛ ТУР В БОЛГАРИЮ

Справедливости ради, туристов немного — горнолыжный сезон на излёте, до пляжного ещё долго. А заранее сейчас мало кто бронирует поездки.

Ростуризм 26 февраля выпустил рекомендации для отпускников и туроператоров, продающих путёвки в Болгарию:

«Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Болгарию, рассмотреть возможность замены данного направления на другие направления, либо перенести путешествия. Туристы, которые приобрели туристский продукт в Болгарию, вправе обращаться по месту его приобретения для его замены или переноса сроков поездки».

МНЕНИЕ ИЗ БОЛГАРИИ

«Потери болгарского туризма будут огромными»

Министр туризма Болгарии Христо Проданов в интервью телеканалу Nova признал, что экономические потери его страны будут огромными:

История показывает, что введение санкций обычно затрагивает такие небольшие государства, как Болгария, а другие находят возможность их обойти. От санкций пострадает болгарский туризм. Потенциально мы можем принять около 500 тысяч россиян и более 200 тысяч. украинцев, в это число не входят иностранные граждане с недвижимостью в нашей стране. Более одного миллиона человек могли бы приехать в Болгарию и потратить здесь свои деньги.

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