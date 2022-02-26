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Политика26 февраля 2022 12:08

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

Отмечается, что решение начнет действовать с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Росавиации сообщили, что Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на/с территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что решение начнет действовать с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось, что все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены в связи с запретом на использования южного воздушного пространства.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов", - уточнил источник.

В Росавиации также сообщили, что Россия ограничивает воздушное пространство для Британских самолетов. Запрет начал действовать 25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени.