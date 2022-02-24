Над югом России закрывают воздушное пространство

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области несколько рейсов авиакомпаний "Азимут" и "Аэрофлот" из аэропорта Ростова-на-Дону "Платов" отменены. Согласно онлайн-табло они должны были вылететь в Москву, Махачкалу, Саратов и Нижний Новгород.

На онлайн табло российских аэропортов появились отмененные рейсы из Белгорода, Воронежа и Краснодара.

Из столичного Шереметьево отменены авиарейсы в Сочи и Хургаду.

В операции по принуждению Украины к миру подключились силы Черноморского флота со стороны Азовского моря и Черного моря.

По этой причине Украина также закрывает воздушное пространство.