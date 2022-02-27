Одни - без отдыха в Европе, другие - без хлеба: Как санкции ударят по разным слоям российского общества

В целом, главный удар - по верхне-средним слоям. Они сегодня больше всего и паникуют, что с учетом их образа жизни вполне рационально. Низшие слои более спокойны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скоро текущий конфликт из области «спецоперации/войны по телевизору/интернету» вторгнется в повседневность большого числа россиян. И это подействует на наши мнения существенно больше, чем невесёлые картинки/эмоциональные обсуждения. В этой связи - опыт быстрой «потребительско-санкционной» сегментации нашего общества. Как оно структурировано и насколько значительным для различных слоев будет воздействие этого нового этапа?

1. Высший класс. «Глобус Гурмэ» - личные повара и фермы - все потребление и активы долларизованы - Бентли и/или Роллс-Ройс - отдых на Сен-Барте и в Куршавеле.

Влияние санкций - среднее (есть ВНЖ и активы за границей, личные самолёты и т.д.)

2. Верхний средний класс. «Азбука вкуса» - доходы/активы в рублях и долларах - квартира/загородный дом в собственности - БМВ или Мерседес - отдых в Европе и экзотических странах каждый год/дважды в год, последнее время реже.

Влияние санкций: очень высокое (инфляция, удорожание импорта, закрыт выезд в Европу, исчезает перспектива «спокойной и сытой старости»).

3. Средний средний класс. «Перекрёсток»/«Лента»/«Метро»- доходы в рублях, потребление во многом импортное - ипотека - Хендэ или Киа - отдых в Турции/Египте каждый год, в последнее время в Крыму/на Кавказе.

Влияние санкций: высокое (инфляция, экономический кризис, исчезает перспектива продвижения по социальной лестнице, угроза резкого снижения доходов).

4. Нижний средний класс. «Ашан»/«Пятёрочка» - все доходы в рублях - потребкредиты - мечта об ипотеке – «Лада» или китайские машины - отдых в Турции или Египте раз в три-пять лет, в остальное время у родственников/знакомых по России.

Влияние санкций: среднее (инфляция, экономический кризис).

5. Низший класс. «Копейка» - все питание домашнее - все доходы в рублях - микрокредиты - опора на огород и сеть родственно-дружеской взаимопомощи - отдых на даче или в гостях у родственников.

Влияние санкций: низкое (низкий и слабо связанный с импортом уровень потребления).

6. Андеркласс. Несетевая розница/помойки/благотворительность - неустойчивые доходы - жизнь впроголодь - отдых отсутствует.

Влияние санкций: отсутствует.

В целом, главный удар - по верхне-средним слоям. Они сегодня больше всего и паникуют, что с учетом их образа жизни вполне рационально. Низшие слои более спокойны, что тоже рационально.

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