"Давно пора! Сами нарывались!": Белорусы определились с отношением к операции России на Украине

Тереховцы говорят, что рано утром через поселок прошла российская техника. Причем рассказывают это так спокойно, будто речь о стаде телят Фото: REUTERS

Маленькая Тереховка. Приграничная. Руку протяни – Украина. Настоящий белорусский поселочек, непарадный. С недостроенной церквушкой, чей купол и крест так и остались стоять на земле. С горланящими петухами. С мужичками опохмеляющимися посреди улицы на капоте машины – душевный натюрморт: закусон и блестящая на солнце бутылка дешевого коньяка. Уютно здесь. По-домашнему. Как в фильме Михалкова «Утомоленные солнцем». Суббота. Мужички говорят о бабах, дети играют классики. И над этой тихой провинциальной красотой кружится воронье. Я машинально задираю голову, и вдруг слышу гул. Небо разрезает стая реактивных самолетов. Она несется на юг…

И тихий, еле различимый хлопок взрыва. Еще один. Еще. Граница далеко в двадцати километрах, но слышно…

Гул нарастал…

И только Тереховка, казалось, жила в другом измерении. Она ничего не замечала. Дети играли, бабушки дремали на остановке…

Смотрю на мужиков. Спокойные. Болтают…

– Вы разве не слышали? - спрашиваю.

- Выпьешь? – моментально.

Дипломатично выбираю сок.

- На то она операция, – объясняет один из них. – Какая ж операция, да без взрывов…

Небо разрезает стая реактивных самолетов. Она несется на юг… Фото: Владимир ВОРСОБИН

Другой взглянул на разлинованное боевыми самолетами небо и кивнул одобрительно: «О, опять пошли. Густо сегодня, да?"

- Многовато, - согласился его приятель, - Похоже, сорвались переговоры… Я позавчера на заправку заехал – а там пушка стоит. Мужики, конечно, говорили, что на трассе видели «припаркованные» вертолеты - не поместились на аэродроме, но, чтоб самому увидеть – ох..., скажу я вам, агрегат!

Тереховцы говорят, что рано утром через поселок прошла российская техника. Причем рассказывают это так спокойно, будто речь о стаде телят. Спорят только о количестве. Одни – два часа шли. Другие – всю ночь. Кто-то божился, что видел на башне одного из танков белорусский флаг.

Настоящий белорусский поселочек, непарадный Фото: Владимир ВОРСОБИН

ПОВОСПИТЫВАЛИ ПО-БРАТСКИ

Я, конечно, подбирался к главному вопросу: «Как вам, мужики военная операция?». Был уверен, что белорусы занервничают. Все-таки братские народы сошлись в схватке… А в 20 километрах от Тереховки – знаменитый памятник русско-белорусско-украинской дружбы «Три сестры».

Но обычно я получал быстрый, уверенный, как автоматная очередь ответ.

- Давно пора! – сказали мне под коньячок мужики.

- А куда деваться? Достали! – заявили мне в Гомеле охранник на стоянке.

- Они нарывались, вот и получили урок, - сообщили мне сразу три таксиста.

- …еще восемь лет назад надо было! – хором сообщили мне тетушки на рынке. - Замучили украинцев нацики.

И столь поразительное единодушие я долго не мог объяснить. Ведь типичный белорус (как впрочем, и все мы, славяне) – всегда с фигой в кармане. Белорус - ворчливый философ, обожающий покритиковать власти, Запад, Восток, оппозицию, чтоб не прийти, в итоге, ни к какому выводу и остаться довольным собой. А тут, под Гомелем, сторонники спецоперации - чистые, незамутненные, категоричные на зависть российским телеканалам. Но больше всего меня поразило, что ввод войск в братскую Украину одобряли даже противники Лукашенко! Которых здесь, в народе – как бы не сопротивлялись этой истине российские любители белорусского президента - очень много.

В Белоруссии чтут память о войне Фото: Владимир ВОРСОБИН

В итоге под Гомелем я получил с десяток фантастических блиц-интервью, где ворчание по поводу зарплат в 200-300 долларов соседствовало с гордостью за то, что «наконец-то им врезали».

- Ой, все равно мы с украинцами будем вместе! – улыбались они в ответ на мои опасения. - Ну повоспитывали их немножко, дали им (непечатно) по-братски, успокоятся.

- Немножко?! – поражаюсь. - По-братски?! Как же после этого мы все помиримся?!

Задумываются. И далее гениальное: «Ну, как-нибудь!"

Объяснился этот гомельский феномен, кстати, очень просто...

Задержанный дал признательные показания. Принимается процессуальное решение Фото: Владимир ВОРСОБИН

С РОССИЕЙ МЫ СВЯЗАНЫ, А НЕ С «ЭТИМИ"

В отличии от жителей России, которые пребывают сейчас в некотором изумлении (ну никто ж вы такое не верил!) Гомель знал обо всем еще в декабре. Вокруг города шли такие долгие, такие грандиозные учения российских и белорусских войск, что даже местные уборщицы хранили в себе священную русскую тайну – скоро чему-то быть. В итоге, в городе развелось столько военных аналитиков, что мне было сходу обещано – спецоперация закончится в понедельник, 28 февраля. Гомельцы рассуждают практично – мол, война - затея дорогая, затягивать не следует. И никакой паники. Белорусов возмущало только, что танки разворотили асфальт в пригороде. Это, мол, действительно беда….

Другая причина – популяционная. Репрессии против белорусской оппозиции так проредили количество «говорунов», что я обнаружил тут лишь провластных экспертов. Никого из ярых критиков Лукашенко, даже осторожных - не осталось. Даже нейтральных нет. Бежали из страны. Вместе с демонстрантами, блуждавшими по стране в августе 2020-го. Их вычисляют одним за другим и вызывают в милицию. У многих не выдерживают нервы – бегут, от греха подальше. В таком количестве, что у местного бизнеса начались серьезные проблемы – хорошие спецы иммигрировали, а те, кто «так себе» набивают себе цену… И в наступившей, хорошо прослушиваемой тишине, говорить что-то еще и против Москвы уже не хочет никто…

Но самое главное, это все-таки Донбасс. Сюда, в Белоруссию, прибывают беженцы оттуда со своим горем, историями, из-за чего у многих простых белорусов срабатывает такая логика. Они с Донбасса? Да. Они украинцы? Да. Они бежали? Да. От войны и бомбежек? Да. Вывод – всем украинцам плохо, а в Киеве антинародный режим. Который нужно свергнуть, и тогда все заживут хорошо.

В Тереховке меня просветил один пенсионер – торговец на рынке.

Мы с ним находились в географически сакральном месте, час на велосипеде на восток – Россия, час направо – Украина…. Пенсионер был хмур. Единственному из моих собеседников, ему что-то мешало сказать: «Давно пора». И он злился.

- А мне плевать. – наконец-то сказал он, отворачиваясь от неба, где летели и летели самолеты. - Я туда не езжу. Сын мой ездит в Россию и всем доволен. На вахты три месяца там, месяц здесь. С Россией мы связаны, а не с этими…

Далекий хлопок. «Бум-м-м».

Белорус посмотрел туда хмуро. Выругался и пошел домой.

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