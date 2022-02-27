Ванга уважала Россию, верила в ее светлое будущее.

В 90-х годах прошлого века нескольким «паломникам» из России, приехавшим на «прием по личным вопросам», баба Ванга зачем-то рассказала о будущем Украины. Тогда они не придали словам прорицательницы большого значения, но запомнили. И спустя много лет осознали, что услышали пророчества, многие из которых уже сбылись.

О том, что конкретно сообщала Ванга, очевидцы рассказывают с февраля 2019 года – в том числе и в телепередачах «Пусть говорят», «На самом деле» и на Ютьюб-каналах, которые позиционируют себя, как познавательные. То есть, они начали задолго до нынешнего обострения, случившегося 24. 02. 2022, и еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Пророчество Ванги об Украине

Вот, что известно со слов так называемого кума Ванги Сергея Косторного – того самого, который в свое время уверял, что слышал от нее предсказание про судьбоносный «день пяти двоек". Они беседовали в 1995 году за чаем.

Узнав, что Сергей родился в Курской области, расположенной рядом с Украиной, Ванга сказала: «Война там будет страшная… друг друга поубивают…»

Потом пробормотала: «Порох придет – развяжет войну. Потом придет зеленый господарь – веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство… страшное сделает, родину свою на куски рвать будет, народ разделит, веру людей поменяет…».

"Порох", надо понимать это кличка Порошенко, а веселый зеленый господарь, как не трудно догадаться, это Зеленский, ставший президентом Украины.

В 1993 году журналисту Константину Долгову, родившемуся в Донецке, Ванга сказала: «Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью…сосед будет бить соседа…»

В 1996 году Ванга рассказала о конфликте на границе с Россией своему переводчику Стояну Петрову: «…народ разделен будет…брат против брата пойдет… кровь прольется…». Что бабушка имела тогда в виду, Стоян не понял, думал, что речь идет и Прибалтике.

Пророчество Ванги о "трех славянских сестрах"

«Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему», - сообщил о словах Ванги Стоян Петров.

«У вас будет Владимир», - сказала Ванга Долгову, имея в виду президента, которой сменит Ельцина. Жить будет долго, освободит украинский народ и возьмет его под свою защиту. Еще раз подчеркну, что Долгов услышал это в 1993 году.

Косторного Ванга обнадежила словами: «Россию хранит Богородица... страны, которые с ней были, вернутся…». И сильно удивила: «…возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры – Россия, Белоруссия, Украина…И Греция туда войдет, и Сербия, и Болгария…» Последним даже не надо будет выходить из Евросоюза, потому что «…Евросоюз развалится, Восток его задавит…»

Пророчества про Украину слышали несколько посетителей Ванги, включая ее переводчика.

По поводу того, сколько придется дожидаться судьбоносных перемен, мнения очевидцев расходятся. Одни полагают, что провидица имела в виду 7 лет, другие считают, что 25-30. Но от какой даты их отсчитывать, представляют плохо.

До Мировой войны дело не дойдет. По словам Косторного, Ванга ее не предрекала. По крайней мере ему. Пророчила, что через 20 лет после того, как появится Славянское государство, человечество откажется от границ, создаст мировое правительство и примет единую религию.

Кстати, появление единого славянского государства под российским флагом пророчил и Серафим Саровский. Предрекал тяжелые испытания, опасности и страдания на этом пути. Назидал покаяться в грехах, укрепить православную веру и сохранить благочестие. Тогда Бог не допустит разрушения России и поможет сокрушить всех ее врагов.