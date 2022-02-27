Как выглядит внебрачная дочь одинокого актера Александра Дьяченко

Актер Александр Дьяченко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актер Александра Дьяченко тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. За плечами звезды "Брата-2" и "Мажора" есть неудачный брак. Кроме того, привлекательному артисту постоянно приписывают то новых любовниц, то внебрачных детей. Несколько лет назад внезапно девушка по имени Эвелина Аптус объявила себя внебрачной дочкой Александра.

С 1993 года Александр Дьяченко жил в Америке. В Чикаго он познакомился с американкой Дженни. Они встретились на вечеринке в общей компании. Отношения развивались постепенно, и в конце концов привели к свадьбе. Однако спустя какое-то время Дьяченко показалось, что его жене на него плевать.

"Все, что я нашел в Дженни, во что влюбился, все это было разыграно талантливо только для того, чтобы наш брак случился. А потом я как будто проснулся и увидел рядом с собой совершенно другого человека", - признался актер в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

В 2014 году неожиданно объявилась внебрачная дочь актера Эвелина Аптус. Фото: Кадр видео

В 2004 году Александр вернулся в Россию. Карьера пошла в гору, а от поклонниц не было отбоя. По собственному признанию, он не слишком доволен амплуа героя-любовника. А главной женщиной своей жизни на публике всегда называет маму. Артист живет один и полностью погружен в работу.

А в 2014 году неожиданно объявилась внебрачная дочь актера Эвелина Аптус. Она жила в Израиле и служила в армии. Услышав от матери, что ее отец - знаменитый артист, девушка даже сменила фамилию в соцсетях на Аптус-Дьяченко.

Александру предлагали пройти тест на отцовство. Эвелин утверждает, что не претендует на богатство отца, и все, что она хочет, - это признание. Однако Александр заявил, что в подобных шоу участвовать не станет. Дескать, если есть подозрения, то ребенок обычно сначала связывается с потенциальным папой, а не идет сразу трясти грязным бельем на всю страну в скандальной передаче.

Меж тем светским хроникерам программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ удалось поговорить с 27-летней девушкой. Как оказалось, она вот уже несколько лет пытается хотя бы перекинуться парой слов с Дьяченко, но тот даже слушать ее не хочет. Четыре года назад она попыталась вручить Александру Станиславовичу цветы после спектакля с его участием, однако он оказался принимать букет.

Дьяченко не захотел видеть Эвелин, даже когда загремел в реанимацию с коронавирусом и оказался на грани жизни и смерти. "Она мне недавно позвонила. Хотела поехать к нему, когда он попал в больницу. Я сказала, что не надо ехать. Он не примет", - поделилась бабушка Эвелин.