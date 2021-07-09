Тяжелобольная звезда "Мажора" Александр Дьяченко прикован к постели

Актер Александр Дьяченко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер Александр Дьяченко в конце июня сообщил о том, что тяжело болен. Артист до последнего надеялся, что сможет отлежаться дома. Он занимался самолечением. Однако недуг не отступал и звезду фильма "Брат-2" и сериала "Мажор" в итоге положили в реанимацию Мариинской больницы Санкт-Петербурга, которую не так давно переоборудовали для больных коронавирусом. Болезнь больно ударила по знаменитости. У актера начался цитокиновый шторм.

Миллионы россиян переживают за Александра Дьяченко. Любимый артист загремел в больницу. Актер старается по мере сил выходить на связь и рассказывать поклонникам правду о своем состоянии.

"Обещал себе, что не буду публиковать сводок о своем «бесценном» самочувствии. Не хочется отравлять ленту этого сказочного лета нытьем о немощи. Людям необходимо здоровье, чтобы жить в радости и не думать о болезных с их болячками. Но я продолжаю каждый день получать такое бессчетное количество сообщений «держись!» , что понял, что уже просто необходимо отвечать", - написал он в блоге.

Александр сообщил, что старается держаться. "Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но «держусь». Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими", - добавил 56-летний артист.

Дьяченко также показал свой "завтрак". На фото - капельница с тремя препаратами. "И это только завтрак. Но уже пошла минималочка. Ура! Спасибо Всем за отклик и еще раз спасибо за бесценное «держись!». Куда бы я без него?", - резюмировал он.

Два дня назад он сообщил о том, как переживает смерть близкого друга-режиссера Сергея Лялина. "Серега. Меня вытащили. Так говорят. Еще не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки. Ты знаешь. День за сто. Свои десять я не хочу помнить, но уже не забуду. Я не спрашиваю, почему ты недотерпел и разжал. Я знаю. Тебе было тяжко, братик. Я знаю, как тебе было тяжко. Я знаю как оно может забирать. Я знаю, как забирало тебя", - оставил актер душераздирающее послание.

Он пообещал другу всегда помнить о нем. "Если еще буду работать в кадре, то ты будешь рядом. Если смогу что-то за кадром, то с мыслями о тебе. На сцене и с музыкой в своем сердце я буду жить, делясь с тобой. Я не смогу быть таким же цельным и предельно искренним со всеми вокруг и с собой, каким был ты... Я не смогу быть и половиной того, кем был ты. Но я точно смогу жить и идти дальше с твоим именем... И я буду держаться за тебя. И знать, что ты ушел за нас двоих. Царствие Небесное", - резюмировала звезда.