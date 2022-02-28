Бастрыкин поручил фиксировать каждый факт применения пыток украинскими военными

Александр Бастрыкин поручил принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц.

По сообщению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным: "Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и их прихвостней-полицаев в Великую Отечественную. Хочу подчеркнуть. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами".

- Это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность, - пообещал генерал-майор.

Отметим, что российские военные средства связи полностью перекрывают своей мощностью украинские, а значит, содержимое телефонов и компьютеров в украинских населенных пунктах и городах уже давно доступны российской разведке. Они в режиме реального времени видят и слышат, кто с кем общается за рубежом, о чем переписывается.

Напомним, ранее председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.

По сообщению Минобороны России, украинские националисты в пригородах Киева, в районе аэропорта Гостомель, применяют боеприпасы (с фосфором), которые запрещены к применению третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

Он отметил, что совершение "подобных действий является серьёзным нарушением норм международного права".

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в «особый режим»

Россия перевела в особый режим свое самое мощное оружие (подробности)

Письма с Украины: Мы 8 лет ждали прихода России. Только бы не назад

Жители Незалежной рассказали журналисту kp.ru Александру Коцу, как относятся к военной спецоперации (подробности)

В ТЕМУ

«Верхняя ступень финансовых санкций»: Запад замораживает активы Центробанка России, чтобы обрушить рубль

Похоже, США с союзниками включают тяжелую экономическую артиллерию (подробности)

ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов: что это значит для пассажиров и авиакомпаний

Россия наверняка ответит аналогичными санкциями (подробности)