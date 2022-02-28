Кадыров попросил бойцов привезти ему с Украины националистов

Глава Чеченской республики успел в своих социальных сетях опубликовать опровержения слухов по уничтожению сослуживцев, а еще поймал украинских радикалов на фейке. Фото: REUTERS

Обычно из заграничных поездок просят привезти какие-нибудь сувениры или магнитики. Но Украина еще 8 лет назад потеряла из-за своей воинственности даже статус одного из лидеров мирового секс-туризма, и сейчас в состоянии экспортировать лишь националистов и диверсантов. Ну, что можно сказать: с паршивой овцы, хоть шерсти клок.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров попросил главу Чечни Рамзана Кадырова "не потерять из виду" на Украине и привезти всех организаторов энергетической блокады Крыма.

"Хотел бы отдельно обратиться к главе Чечни Кадырову Рамзану Ахматовичу. Очень прошу не потерять из виду и принять меры по задержанию главных нацистов из числа сбежавших с Крыма в 2014 году представителей "Меджлиса"(*запрещен в России) Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, Мустафу Джемилева, Айдера Муждабаева, Эскендера Бариева. Они должны ответить перед судом", — написал в обращении Умеров, и подчеркнул, что крымские татары целиком и полностью поддерживают решение президента России по денацификации Украины.

Рамзан Кадыров (Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также обратился за помощью следствию к милиции ЛНР и ДНР) уже ориентировал свои подразделения (несколько тысяч бойцов спецназа) на отлов в населённых пунктов Украины от бандеровцев и националистов, которые служат или служили в подразделениях типа "Азова" и "Айдар".

Глава Чеченской республики успел в своих социальных сетях опубликовать опровержения слухов по уничтожению сослуживцев, а еще поймал украинских радикалов на фейке. Он указал, что на распространенном в сети снимке, где якобы в плен взяты российские диверсанты можно увидеть сваленные в кучу украинские автоматы "Малюк" (переделанные на украинском заводе автоматы "Калашникова").

На распространенном в сети снимке, где якобы в плен взяты российские диверсанты можно увидеть сваленные в кучу украинские автоматы "Малюк" (старые автоматы "Калашникова" в западном обвесе). Такие стоят только на вооружении Сил специальных операций Украины

- Такие автоматы не стоят на вооружении армии России, ее спецназа. Они есть на вооружении только Сил специальных операций Украины, а это значит, что даже элитные части Украинской армии присоединились к созданию фейков, - отметил Кадыров и показал кадры из оружейных комнат захваченных его бойцами подразделений украинских военнослужащих с иностранными автоматами и гранатометами.

После чего высмеял заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главы МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евродипломатии Жозепа Борреля, но и пригрозил с 31 февраля (чеченский стеб) ввести собственные санкции:

- Закрыть чеченское небо для полетов их джетов;

- Заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках;

- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;

- Признать гнусным пережитком средневековья леворульное движение;

- И признать, наконец, что не бывает английского чая!

Кадыров призвал не терять время на переговоры с украинскими чиновниками, которые ведут не самостоятельную политику. Он хорошо знает, что такие переговоры вряд ли к чему-то приведут.

Это просто гениально, что на беседы с украинской делегацией (ранее предложения о переговорах в Минске были Киевом проигнорированы) поручили вести бывшему министру культуры и председателю Военно-исторического общества России Владимиру Мединскому. Пока российские военнослужащие заняты своим делом, он сможет не спеша раскрыть украинской делегации все тезисы ставшей уже известной на весь мир лекции "Украина Ленина".

А украинским националистам лучше начинать потихоньку сдавать оружие, если они конечно не желают закончить свою жизнь, как президент самопровозглашенной Ичкерии Джохар Дудаев.

Напомним, что российские средства связи полностью перекрывают своей мощностью украинские, а значит, содержимое телефонов и компьютеров, а также местонахождение всех военных преступников уже давно доступно российской разведке.

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