Зимние виды спорта усиливают ощущение счастья, уверены более 60% опрошенных

Тренировки на льду или снежных склонах стимулируют всеобщий интерес к спорту в стране и укрепляют здоровье населения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае после завершения зимних Олимпийских игр-2022 провели опрос об отношении жителей Поднебесной к зимним видам спорта. Более 61% респондентов заявили, что популяризация зимних видов спорта в Китае усилила их ощущение счастья. По мнению опрошенных, зимние виды спорта притягивают людей, потому что они захватывающие и потрясающие (так считают 59,6% респондентов), зрелищные (48,2%) и сближают участников с природой (37,3%).

Участники опроса признались, что зимние виды спорта помогли им завести новые увлечения и хобби. Кроме того, тренировки на льду или снежных склонах стимулируют всеобщий интерес к спорту в стране и укрепляют здоровье населения, уверены 61,4% респондентов. Более 52,9% считают, что зимние виды спорта способствуют формированию командного духа и развитию силы воли.

Более 34% респондентов уверены, что зимние виды спорта отличаются высокой сложностью и являются очень увлекательными (28,7% респондентов). Еще более 30% опрошенных заявили, что коньки, лыжи и сноуборды дарят людям чувство свободы и помогают бороться со стрессом (27,3%). Около 9% респондентов согласны с утверждением, что занятия зимним спортом – это отличный способ познакомиться с новыми людьми.

Участники опроса считают, что популяризация зимних видов спорта помогает Китаю в подготовке резервов квалифицированных спортсменов (в этом уверены 49,4% респондентов), продвигает развитие ледово-снежной индустрии и создает новые рабочие места (44,1%). Еще 38,9% участников опроса отметили, что зимние виды спорта содействуют развитию экономики и туризма. Опрос проводился газетой «Китайская молодежь», в нем приняли участие 1212 респондентов из разных районов Китая, сообщает издание «Жэньминь жибао».

После того как Пекин был выбран в качестве места проведения зимних Игр 2022 года, китайцы стали гораздо больше интересоваться зимними видами спорта. По данным Государственного статистического управления КНР, с момента успешной подачи заявки на проведение Олимпиады в Пекине и вплоть до октября 2021 года число жителей страны, занимающихся зимними видами спорта, достигло 346 миллионов человек. На коньки, лыжи и сноуборды встала примерно четверть населения Китая – 24% жителей. Таким образом, планы правительства Поднебесной по привлечению к зимним видам спорта 300 миллионов человек были успешно воплощены в жизнь. На катки и снежные склоны теперь ходят целыми семьями, зимними видами спорта в Китае занимаются и взрослые, и дети.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 стартовала 4 февраля и завершилась 20 февраля. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в Пекине в 2008 году.

С 4 по 13 марта в Пекине также пройдут зимние Паралимпийские игры. На них будут разыграны 78 комплектов медалей. В Паралимпиаде-2022 примут участие около 600 спортсменов из разных стран мира. Они поборются в соревнованиях по шести видам спорта в двух категориях: на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках).