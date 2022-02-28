Глава оргкомитета Олимпиады: Зимние Игры в Пекине были честными и открытыми

Цай Ци: Китай смог воплотить концепцию экологичных, общедоступных, открытых и честных Олимпийских игр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошедшие в Пекине зимние Олимпийские игры были открытыми и честными, отметил председатель оргкомитета Олимпиады Цай Ци. На пресс-конференции в Пекине руководитель организационного комитета Игр подвел итоги зимней Олимпиады-2022 и выразил благодарность Международному олимпийскому комитету (МОК), а также всем людям, следившим за соревнованиями в Пекине или участвовавшим в них.

По словам главы оргкомитета, Китай смог воплотить концепцию экологичных, общедоступных, открытых и честных Олимпийских игр. Совместно с МОК организаторам Олимпиады удалось преодолеть негативное влияние пандемии COVID-19 и успешно выполнить все задачи, связанные с организацией такого масштабного мероприятия. Цай Ци назвал Игры в Пекине безопасным и ярким спортивным событием, которое непременно войдет в историю, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Цай Ци также отметил слаженную работу всех систем организации олимпийских соревнований, которые обеспечили спортсменам профессиональную и честную соревновательную среду. Обширная культурная программа привнесла в общую атмосферу Олимпиады элементы традиционной культуры Китая и познакомила другие страны с уникальной историей, искусством и архитектурой Пекина.

По словам Цай Ци, одной из главных задач организаторов Олимпиады в Пекине стала безопасность здоровья ее участников. Действенные противоэпидемиологические меры и неукоснительное соблюдение всех правил позволило эффективно противостоять коронавирусу. Благодаря этому нынешние Игры стали первым глобальным комплексным спортивным событием, которое состоялось в запланированный срок в условиях пандемии COVID-19. Председатель оргкомитета выразил уверенность, что зимняя Олимпиада в Пекине послужит успешной моделью для проведения последующих крупных международных мероприятий в условиях коронавируса.

Как отметил Цай Ци, Олимпийские игры-2022 полностью оправдали свой девиз – «Вместе ради общего будущего» и в полной мере воплотили олимпийский дух, продемонстрировав всему человечеству необходимость объединяться и двигаться вперед перед лицом трудностей и вызовов.

– Мы намерены и дальше продолжать сотрудничество с международной олимпийской семьей и мировым сообществом, чтобы содействовать активному развитию Олимпийского движения, – подчеркнул Цай Ци.

Напомним, зимняя Олимпиада-2022 стартовала 4 февраля и завершилась 20 февраля. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. Летняя Олимпиада проходила в Пекине в 2008 году.

С 4 по 13 марта в Пекине также пройдут зимние Паралимпийские игры. На них будут разыграны 78 комплектов медалей. В Паралимпиаде-2022 примут участие около 600 спортсменов из разных стран мира. Они поборются в соревнованиях по шести видам спорта в двух категориях: на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках).