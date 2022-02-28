Фейсбук превращается в «Фабрику Лжи»: Не рефлексируйте, а распространяйте – девиз для вранья в западных соцсетях

Западные соцсети, а особенно "Фейсбук" окончательно превратились в «Фабрики Лжи" и «Фабрики Ненависти" Фото: REUTERS

Пользователь соцсетей из Сербии в своем аккаунте разместил фотографии бомбардировки городов: горящие дома, бегущие в панике люди, развороченные улицы. Фотографии он сопроводил короткими текстами, как это все ужасно. И моментально получил тысячи и десятки тысяч лайков и репостов, вполне согласных с ним: ужас-ужас, что эти русские себе позволяют, Россию надо остановить, и все такое. Дождавшись, когда вал одобрения немного схлынет, он всего лишь добавил пост, что все эти фотографии о бомбежках НАТО Югославии в 1999-м году. И моментально его фотографии были заблокированы, а аккаунт снесли…

С началом спецоперации России на Украине западные соцсети словно взбесились и довели уровень информационной войны до небывалого и не виданного прежде накала. Украинские пользователи (в том числе, и госструктуры, и подразделения по спецпроганде) постят фейк за фейком, вплоть до того, что ролик из компьютерной игры выдается за кадры реального воздушного боя (и кем выдается! Министерством обороны Украины!), а разрушения жилых домов в Донбассе от украинских артобстрелов выдаются за действия российской армии, но администрация того же "Фейсбука" не только выступает в роли "подносчика снарядов", но и активно сама участвует в этой грязной информационной войне против России.

НАПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО УДАРА

Удары наносятся по четырем основным направлениям.

Первое: официальные сообщения органов власти России и российских СМИ маркируются "фейками" и блокируются. В первую очередь такие метки получили официальные сообщения Минобороны России, ФСБ, официальных российских представителей и информагентств. Причем, администрация "Фейсбука" принимает свои решения на основании "экспертных" заключений какой-то мутной польско-украинской конторы "Стопфейк", которая находится у самого "Фуйсбука" на аутсорсинге. Кстати, русскоязычный сегмент "Фейсбука" уже давно администрирует команда выходцев из Украины, и все эти годы они целенаправленно "воюют" с Россией в информационном поле. Достаточно вспомнить футболиста Хохлова которому посоветовали сменить фамилию, потому что она «оскорбляет пользователей соцсети».

Зато откровенный и насквозь лживый фейк о "Призраке Киева", украинском летчике-истребителе, который в день сбивает по десятку российских асов, теми же соцсетями распространяется где только возможно, причем, никто не задает вопрос, а откуда он, собственно, взлетает, если у Украины не осталось аэродромов? Киев своей же ракетой из «Бука" ударил по дому в Жулянах в столице Украины? Да вы что, такого быть не может, это, конечно же, русские! Сумасшедшие из территориальной обороны Киева расстреляли мирных жителей прямо в машине? Это может быть только русские диверсанты! И женщины с детьми диверсанты?!! Почти два десятка человек погибли за ночь в украинской столице? А давайте спишем и это на русских военных, которые в Киев к тому времени даже не заходили.

ОСТОРОЖНО, ПОДДЕЛКИ

Второе: в открытую, с меткой "реклама" публикуются откровенные подделки с несуществующими заявлениями под логотипами российских СМИ. Так, например, прошли сообщения якобы от каналов "Россия 24", агентства ТАСС и т.д. Что касается ТАСС было размещено сообщение о "потерях российской армии", которое слово в слово повторяло бред Минобороны Украины. Вот только криворукий дизайнер, мастеривший эту подделку, был крайне низкой квалификации, поскольку "сообщение" якобы российского информагентства было выполнено шрифтом Times New Roman, в то время, как настоящее ТАСС использует совсем другой шрифт. Но на такие мелочи обычный человек вряд ли обратит внимание, и, по всей видимости, именно по этой причине украинские фейкометы тоже этим не заморачиваются. Но эта подделка разошлась по "Фейсбуку" весьма широко. Бред размещают на фальшивых страницах российских СМИ, в то время как их настоящие ресурсы в "Фейсбуке" найти практически невозможно. Потому что еще 26 февраля Meta (Facebook) заблокировала возможность российским государственным СМИ запускать рекламу и монетизацию.

БЬЮТ ПО "СОЛДАТСКИМ МАТЕРЯМ" И МОЛОДЕЖИ

Третье: россияне получают массовые рассылки о якобы "чудовищных потерях" нашей армии на Украине. Я уже не говорю о звонках с номеров, замаскированных под Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, города Канады, США, Нидерландов, Германии, Франции и т.д. Мне вот на днях петушиным срывающимся голоском пытались сообщить о 12 солдатах-срочниках Российской армии в возрасте 19-20 лет, которые находились у звонившего субъекта в "заложниках". Это при том, что срочников на Украине с российской стороны нет, не было, и вряд ли они там появятся. И тот же "Фейсбук", и не только он, массово тиражируют это вранье. Как и многочисленные допросы якобы "пленных" российских военных, за которых выдают себя и украинские военные, и обычные блогеры из Киева. Сеть наводнена этими псевдопризнаниями, авторов и участников которых "ловят за руку" при тиражировании и производстве фейков. Но "признаний пленных" на том же "Фейсбуке" полным-полно, а опровержений – ноль целых и столько же десятых. Потому что опровержения – "это другое". На Украине даже не парятся, в спешке размещая посты о том, как формировать общественное мнение в России в открытых чатах, перепутав их в спешке с закрытыми сообществами, которые только для своих. И четко "это разгоняем для солдатских матерей", "это делаем для подростков", "гробы с трупами солдат в Россию идут эшелонами" и т.д.

Снабженные пометкой "реклама" эти же пасквили размещаются и на площадках, на которых, к примеру, пользователи из России (и не только у нас) смотрят и скачивают фильмы, музыку, компьютерные игры. При этом, действительно, у России на Украине есть и потери, и попавшие в плен – но видео их допросов "Фейсбук" не распространяет. Наверное, что-то в них администраторов сети не устраивает. Например, что они ведут себя героически и даже под страхом смерти отказываются кричать: "Слава Украине" как требуют того истязатели-неонацисты. Или потому что обращение с российскими военнослужащими в украинском плену в корне отличается от обращения со сложившими оружие украинскими солдатами, которых кормят, лечат и отправляют обратно к семьям.

"ДУШОЙ Я С ВАМИ, А ТЕЛОМ - В МАЙАМИ"

Четвертое: и в рассылке месенджеров, и в том же "Фейсбуке" на поток поставлены призывы к гражданам России выходить на акции протеста. Особенной обработке подвергают несовершеннолетних, матерей военных и молодежь. "Снести режим" призывают, преимущественно, из стран Западной Европы и США осевшие там "деятели-революционеры". К примеру, некий Руслан Фархатов (не путать с телеведущим Русланом Фаршатовым из Уфы, призывающим всех к спокойствиюи отказу от истерического поведения) в открытую пишет: "ПРЯМО СЕЙЧАС на главную площадь города - выйдут все города России. Приходи и ты, и мы вместе свергнем этого "Царя" который ведет нас в ПРОПАСТЬ". Далее он призывает, чтобы каждый вышедший привел с собой от 100 до тысячи друзей. Но вот вопрос, кого имеет в виду под "нами" Фархатов, если он постоянно проживает в США, как указано в его местоположении? И действительно ли существует такой человек, или мы имеем дело с очередной "дочерью офицера"? Причем, скорее второе, потому что в профиле Фархатова использована фотография Фаршатова из его галереи. Причем, фотография очень эмоциональная.

Еще одна грубая и грязная подделка. Но "Фейсбук" такие даже не проверяет на подлинность. Есть и настоящие призывы от настоящих функционеров несистемной российской оппозиции в духе "душой я с вами, а телом в Майами", но об этом – другой разговор.

Пока же можно констатировать, что западные соцсети, а особенно "Фейсбук" окончательно превратились в «Фабрики Лжи" и «Фабрики Ненависти", и в этом деле, с учетом современных средств массовых коммуникаций, уже переплюнули Геббельса.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в «особый режим»

Россия перевела в особый режим свое самое мощное оружие (подробности)

Письма с Украины: Мы 8 лет ждали прихода России. Только бы не назад

Жители Незалежной рассказали журналисту kp.ru Александру Коцу, как относятся к военной спецоперации (подробности)