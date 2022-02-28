Как Минфин спасает рубль после блокировки золотовалютных резервов

Экономист объяснил, зачем Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки Фото: Shutterstock

Пока писалась эта статья, курс рубля к доллару и евро упал на 15%. Пожалуй, это лучшая иллюстрация того, что происходит на валютном рынке из-за антироссийских санкций.

Есть два способа поднимать курс национальной валюты в сложные времена.

Способ № 1 - экономический рост и процветание. Не буду тратить ваше время на описание этого метода.

Способ №2 - продавать на финансовом рынке иностранную валюту за рубли. Этим обычно занимается Центробанк в периоды падения нашей национальной валюты. По оценкам экспертов, при продаже $10 млрд курс рубля поднимается на 1 - 2 процента.

Еще недавно казалось, что денег для этого у ЦБ достаточно: золотовалютные резервы России превышают $630 млрд. Но в выходные США, Евросоюз, Великобритания и Канада приняли новые санкции против России и заморозили счета ЦБ в своих странах. А основная часть (по разным оценкам, не меньше половины) золотовалютных резервов ЦБ лежит на счетах зарубежных банков и в иностранных ценных бумагах. Выходит, на «маневры» у Центробанка остается от $300 млрд. А пока писалась эта статья, как вы помните, курс рубля снизился...

И раз резервы ЦБ вдруг стали резко ограничены, наращивать покупку рублей за инвалюту государство решило другим способом. Минфин объявил, что прямо с сегодняшнего дня, 28 февраля обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки. То есть менять ее на рубли.

- Добро пожаловать в начало 2000-х, когда действовало подобное правило. Смысл очевиден - стабилизировать курс рубля, не дать ему улететь в космос. Это может быть очень даже эффективным инструментом для предотвращения обесценения отечественной валюты, - комментирует Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

P.S.: А когда эта статья уже была написана, курс рубля укрепился на 5%. Вот что новости животворящие делают.

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