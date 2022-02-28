Международный олимпийский комитет вручил награду народу Китая

Глава МОК поблагодарил китайцев за добросердечное отношение к участникам Олимпиады, особо отметив работу волонтеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный олимпийский комитет (МОК) наградил китайский народ Олимпийским кубком за поддержку зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом глава МОК Томас Бах объявил на 139-й сессии Олимпийского комитета. Томас Бах подчеркнул, что зимние Игры прошли на высоком уровне, и отметил несомненную заслугу в этом китайского народа.

– Олимпиада 2022 года в Пекине не смогла бы пройти на таком высоком уровне без содействия китайского народа. Мы чувствовали их тепло, энергию, гостеприимство и поддержку. Жители страны обеспечили успешное проведение Игр, – отметил Томас Бах.

Глава МОК поблагодарил китайцев за добросердечное отношение к участникам Олимпиады, особо отметив работу волонтеров.

– Народ Китая – представители всех слоев общества, всех поколений, деятели культуры и искусства, ученые, инженеры, школьники и тысячи волонтеров – все они очень тепло встречали спортсменов и участников Олимпиады. Это было по-настоящему трогательно и крайне важно для успеха зимних Олимпийских игр в Пекине, – подчеркнул Томас Бах.

Вместе с главой МОК на 139-й сессии Олимпийского комитета также выступили председатель Координационной комиссии Олимпиады-2022 Хуан Антонио Самаранч и представители оргкомитета пекинской Олимпиады. Глава оргкомитета Олимпиады Цай Ци назвал прошедшие Олимпийские игры открытыми и честными. Он также отметил, что совместно с МОК организаторам удалось полностью обеспечить безопасность спортсменов и гостей в пик заболеваемости новым штаммом «омикрон». Благодаря этому нынешние Игры стали первым глобальным спортивным событием, которое состоялось в запланированный срок в условиях пандемии COVID-19.

Напомним, зимние Олимпийские игры прошли в столице Китая с 4 по 20 февраля. Пекин стал первым городом мира, принимавшим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры. После летней Олимпиады 2008 года в Пекине МОК также наградил народ Китая символическим Олимпийским кубком, отметив значительный вклад страны в развитие олимпийского движения.

Пекин также стал первым городом, в котором проходят зимние и летние Паралимпийские игры. Паралимпиада-2022 пройдет в столице Китая с 4 по 13 марта. На Играх паралимпийцев будут разыграны 78 комплектов медалей. В соревнованиях примут участие около 600 спортсменов из разных стран мира. Они будут состязаться в шести видах спорта: горных лыжах, беговых лыжах, биатлоне, сноуборде, хоккее на санях и керлинге на колясках.