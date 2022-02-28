Страна – хозяйка Олимпиады-2026 Италия перенимает у Китая опыт по организации зимних Игр

Организаторы Олимпиады-2026 представили на церемонии закрытия нынешних зимних Игр яркое восьмиминутное шоу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия сотрудничает с Китаем, активно перенимая опыт в организации зимних Олимпийских игр. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и на горнолыжном курорте Кортина-д'Ампеццо. Европейские эксперты активно общаются со своими китайскими коллегами, обсуждая новые возможности в подготовке Игр, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Передача олимпийской эстафеты – это еще и обмен опытом в организации столь крупного спортивного мероприятия. Италия подключилась к подготовке к зимним Играм еще в прошлом году. Итальянская сторона направила в Пекин более 40 человек для наблюдения за организацией мероприятия.

На церемонии закрытия Олимпиады, которая прошла 20 февраля, мэр Пекина Чэнь Цзинин передал олимпийский флаг главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Президент МОК, в свою очередь, передал олимпийский флаг мэру Милана Джузеппе Сале и мэру Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедине. Затем организаторы Олимпиады-2026 представили на церемонии закрытия нынешних зимних Игр яркое восьмиминутное шоу.

– Мы хотели бы поблагодарить наших китайских друзей за всю информацию, которой они поделились с нами, - отметил мэр Милана Джузеппе Сала.

Кроме организационных моментов, итальянцы также обсудили с китайскими коллегами тонкости проведения церемоний открытия и закрытия зимних Игр.

– Наша команда очень продуктивно сотрудничает с организаторами Олимпиады-2022 в Пекине и несколько раз разговаривала с режиссером Чжан Имоу – главным постановщиком церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине, – сообщила Лида Кастелли, художественный руководитель восьмиминутного шоу Милана и Кортина-д'Ампеццо. – Во время нашей подготовки в прошлом году и во время репетиций в последние шесть месяцев мы обменивались идеями друг с другом.

Руководитель проекта на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо Диана Бьянкеди отметила, что мир выходит на новый уровень сотрудничества между городами – хозяевами Олимпиады.

– Каждый город может извлечь выгоду из чужого опыта, и каждые два года появляется новая история о новом месте, – уверена она.

Вице-мэра города Кортина-д'Ампеццо Луиджи Альверу восхитило то, как китайцы использовали спортивные объекты, построенные в Пекине для летних олимпийских игр 2008 года. Стадионы, предназначенные специально для летних видов спорта, были переоборудованы для зимних состязаний.

– Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине уделили большое внимание использованию спортивных объектов. Например, то место, которое использовалось для соревнований по плаванию на летних Олимпийских играх 2008 года (Пекинский плавательный комплекс «Водяной куб». - Ред.), на нынешней Олимпиаде стало площадкой для керлинга. Точно так же наш Олимпийский стадион 1956 года будет принимать соревнования по керлингу в 2026 году, – рассказал Луиджи Альвера.

Италия уже в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. С 4 по 13 в столице Китая также пройдут зимние Паралимпийские игры. На них будут разыграны 78 комплектов медалей. В Паралимпиаде-2022 примут участие около 600 спортсменов из разных стран мира. Они поборются в соревнованиях по шести видам спорта в двух категориях: на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках).