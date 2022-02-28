Олигархи больше не смогут купить европейское гражданство

Лидеры США, Великобритании, Италии, Канады, Франции, ФРГ и руководства Еврокомиссии заявили, что россиянам ограничат доступ к системе «золотых паспортов». Фото: Shutterstock

Лидеры США, Великобритании, Италии, Канады, Франции, ФРГ и руководства Еврокомиссии заявили, что россиянам ограничат доступ к системе «золотых паспортов».

«Мы обязуемся принять меры с целью ограничения продажи гражданства, так называемых «золотых паспортов», которая позволяет богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашей финансовой системе», — говорится в совместном заявлении.

Звучит громко. Давайте разберемся, что все это означает и по кому ударит.

Что это такое?

Золотой паспорт – это получение гражданства той или иной страны за инвестиции или покупку дорогой недвижимости.

Как его получить?

Нужно либо внести средства в специальный фонд, либо купить недвижимость, либо приобрести государственные облигации. В каждой стране свои условия.

Что это дает?

Помимо гражданства его обладатель получает налоговые льготы, безвизовое пересечение границ.

Кто из россиян воспользовался этим правом?

Эта информация не афишируется. Однако в интернете пишут, что гражданство Кипра несколько лет назад получил российский миллиардер Олег Дерипаска за вложения в два млн долларов. Правда, в 2019 году кипрского гражданства его лишили.

Братья-банкиры Дмитрий и Алексей Ананьевы тоже обосновались на Кипре. Но из-за уголовного преследования в России (их подозревают в растрате и отмывание 66 млрд рублей и $575 млн.) их право на гражданство сейчас власти Кипра пересматривают.

В прошлом году власти Черногории опубликовали список из 166 человек с одобренными золотыми паспортами. Многие из них – россияне. Цитируем новостные ленты:

«Среди заявителей, в частности: полный тезка бывшего главы Ростуризма Олега Сафронова, полный тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, тезка Александра Ширяева, члена совета директоров ТМК, а также тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского.

Какие страны выдают «золотые паспорта» и сколько это стоит?

Австрия. Инвестиции в размере 10 миллионов евро в экономику страны дают право на получение гражданства.

Болгария. Вид на жительство дают инвестиции в гособлигации на сумму около 512 тысяч евро. Через пять лет инвесторы имеют право на получение болгарского гражданства. Если вклад будет в два раза больше, то ожидание сократится до двух лет.

Великобритания. Инвесторам выдают специальную визу Tier 1. Для ее оформления необходимо иметь на счете от двух миллионов фунтов стерлингов. С такой визой заявитель может жить в стране не более 3 лет и 4 месяцев. Если инвестиции составят 10 миллионов фунтов стерлингов, то ПМЖ дадут через два года, 5 миллионов фунтов стерлингов — через три года, 2 миллионов фунтов стерлингов — через пять лет.

Германия. Трехлетний вид на жительство можно получить при условии, что у заявителя есть достаточный предпринимательский опыт, его бизнес-идея устойчива, размер его инвестиций влияет на ситуацию с трудоустройством и обучением. Гражданство может быть получено через 8 лет.

Испания. Необходимо купить любую недвижимость на сумму 500 тысяч евро, или вложить от 1 до 2 миллионов евро в местную экономику. Получение ПМЖ – через 5 лет.

Ирландия. Инвестиции в размере одного миллиона евро в бизнес-компании или фонд на три года.

Кипр. С августа 2020 года на Кипре для получения гражданства требовалось инвестировать в недвижимость или бизнес 2 млн евро. Но к концу года программу отменили.

Латвия. Пять лет вида на жительство может получить владелец недвижимости в этой стране стоимостью не менее 250 тысяч евро.

Мальта. Гражданство дадут при условии инвестиций 500 тысяч евро на пять лет в недвижимость и ценные бумаги. А также взноса в специальный фонд развития Мальты – от 650 тысяч евро.

Португалия. Получить «золотой вид на жительство» можно тремя способами: инвестиционные вложения на сумму равную одному миллиону евро или более, создание не менее 10 постоянных рабочих мест или покупка в стране недвижимости на сумму 500 тысяч евро и более.

США. Инвестиции - не менее $1,8 млн в новое коммерческое предприятие или 900 тысяч долларов в одну из целевых зон занятости. Есть еще ряд условий. При выполнении всех требований инвестор получает вид на жительство в США, через два года приобретает статус постоянного жителя страны (ПМЖ).

Черногория. Инвестиции в недвижимость в размере от 250 тысяч евро, также необходимо сделать пожертвование в специальный фонд в размере 100 тысяч евро.