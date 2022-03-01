Новые законы с 1 марта 2022: военным увеличат пенсии, фермеры могут строить дома

Новшество затронет около 2,6 млн человек. Кроме бывших военных, это люди, служившие в органах внутренних дел, МЧС и прочих силовых структурах. В среднем новый размер военной пенсии составит порядка 33 тыс. рублей. Фото: Shutterstock

ПЕНСИИ ВОЕННЫМ

Их проиндексируют не с октября, как обычно, а прямо сейчас. И не на 4%, как предполагалось, а на 8,6%. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 25 февраля. Причем он будет иметь обратную силу. То есть пересчитают и те выплаты, которые уже были начислены за январь и февраль. И в марте военные пенсионеры и приравненные к ним лица должны получить уже проиндексированную пенсию плюс надбавку за январь и февраль.

Новшество затронет около 2,6 млн человек. Кроме бывших военных, это люди, служившие в органах внутренних дел, МЧС и прочих силовых структурах. В среднем новый размер военной пенсии составит порядка 33 тыс. рублей.

ШТРАФ ЗА ЕЗДУ БЕЗ ТЕХОСМОТРА

Не пугайтесь, это касается тех, для кого техосмотр остался обязательным. То есть из легкового транспорта — владельцев такси и служебных машин. Для них штраф за езду без диагностической карты, свидетельствующей об успешном прохождении техосмотра, с 1 марта составит 2000 рублей.

Но еще раз напоминаем на всякий случай: автолюбители, которые используют свои легковушки исключительно в личных целях - никакой коммерческой деятельностью на них не занимаются, пассажиров по blablacar не перевозят — могут спать спокойно. Для них с 2022 года техосмотр стал добровольным. Соответственно, нет и штрафов за его отсутствие.

Таким владельцам авто диагностическая карта в обязательном порядке понадобится:

- при продаже машины, которой больше четырех лет,

- если вносятся изменения в конструкцию автомобиля.

КСТАТИ

Также с 1 марта вступает в силу ряд изменений в правилах получения медсправки для водителей. Главное — дополнительные анализы на употребление алкоголя и наркотиков придется сдавать гражданам, которые уже попадались нетрезвыми за рулем и были лишены за это прав.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЬЕМ

С 1 марта вступают в силу новые Правила пользования жилыми помещениями. В связи с этим документам граждан напугали, что там вводятся новые штрафы за перепланировку. В частности, за остекление балконов. Но, как разъяснили в Минстрое, для граждан нового ничего не предусмотрено: какие ограничения и штрафы были — те и останутся. Все новшества только в том, что требования правил теперь распространяются и на юридические лица - организации, у которых в собственности какие-то помещения.

Гражданам же надо помнить, что в разных регионах законы о перепланировке могут отличаться. Например, в Москве в самых простых случаях согласовывать остекление балкона или лоджии не надо. А в ряде других регионов в тех же случаях — надо. Штрафы тоже соответственно различаются. Поэтому в Минстрое рекомендуют «перед выполнением работ по остеклению ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания».

ДОМ ФЕРМЕРА

С 1 марта наконец официально разрешено строить индивидуальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Раньше желание фермера жить там, где у него земля, а не в ближайшем селе, считалось противозаконным.

Фермерский дом должен быть один, этажей там — не больше трех, площадь — до 500 кв. м.

С 1 марта 2022 в России вводятся штрафы за выброшенную в мусорные баки технику Фото: Shutterstock

ШТРАФЫ ЗА ВЫБРОШЕННУЮ ТЕХНИКУ

За бытовую технику, компьютеры, ноутбуки и всякие их составные части, выкинутые в обычный мусорный контейнер, с 1 марта грозят штрафы:

- за первое нарушение для граждан – 1-2 тысячи рублей, для организаций – 100-250 тысяч рублей,

- за повторное для в течение года для граждан – 2-3 тысячи рублей, для компаний – 250-400 тысяч рублей.

А как правильно? Например, сдать в магазин бытовой техники или электроники. Это бесплатно, но технику туда надо дотащить. Есть службы утилизации, как платные, так и бесплатные, которые приедут на дом (можно без проблем найти в интернете). В Москве, например, заработал бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей» - заказывается через сайт mos.ru

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Справки о рождении и смерти станут электронными. Медучреждения сами будут передавать сведения в специальный реестр, а оттуда они будут доступны загсам. Теоретически это должно упростить гражданам получение свидетельств о рождении и смерти.

- С 1 марта у нас официально появится новый тип жилья — дома блокированной застройки. Это всем известные таунхаусы и тому подобные строения, которые и не квартира, и не индивидуальный жилой дом. Но до сих пор в законодательстве их статус никак не был определен, что создавало сложности при оформлении такой недвижимости.

- Штрафы до 50 тысяч рублей будут грозить тем организациям и частным лицам, которые незаконно используют ящики для сбора пожертвований. Таким образом власти надеются оградить граждан от мошенников, которые под видом благих дел собирают деньги себе в карман.