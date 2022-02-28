Центробанк поднял ключевую ставку до 20%: Что теперь будет с кредитами, вкладами и ценами в магазинах

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки Фото: REUTERS

Банк России поднял… Нет, прямо-таки подбросил ключевую ставку более чем вдвое - с 9,5% до 20% годовых.

Нельзя сказать, что это решение было неожиданным. Так Центробанк отреагировал на санкции и резкое падение рубля. Что это значит для нас? Отвечаем на основные вопросы.

Что будет со ставками по кредитам?

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. Теперь деньги в стране сильно «подорожали». Соответственно, ставки по кредитам тоже резко вырастут - минимум до 25 – 30 процентов годовых.

По сути, нынешние ставки - запретительные. Особенно по ипотеке. Брать под такой процент какие-либо кредиты на долгий срок вряд ли кто отважится. Тем более в нынешней обстановке. Скорее всего, в банках будут давать только небольшие кредиты и на короткий срок.

А если уже взял займ – банк поднимет процент?

Нет, это невозможно. Подавляющее большинство кредитов в России выданы по фиксированным ставкам. Их нельзя изменить до окончания действия договора.

А что со вкладами?

Сейчас средний процент по вкладам в российских банках – около 10%. И он обязательно поднимется вслед за ключевой ставкой. Тарифная политика у разных банков будет отличаться, но в среднем ставка по рублевым вкладам составит примерно 20% годовых. Причем вырастет она в течение ближайших недель или даже дней. Часть банков уже начали поднимать ставки.

Дело в том, что одна из целей Центробанка - избежать панических настроений. Если сразу все вкладчики захотят снять наличные, это приведет к коллапсу банковской системы. А ставка в 20% годовых стимулирует людей оставить средства на счетах.

А вот что касается тех вкладов, которые уже открыты, то тут ничего не изменится.

Как это отразится на ценах?

Рост ключевой ставки должен снизить потребление. Ведь когда выгоднее держать деньги на вкладе, а брать кредиты очень дорого, спрос в экономике снижается. Соответственно, замедляется и общая инфляция.

Российская валюта прекратит падать?

Если бы все зависело от Центробанка... Но традиционно вслед за подъемом ключевой ставки курс рубля подрастает. Ну или хотя бы не падает так сильно.

А это надолго?

Сейчас вряд ли кто-то отважится сказать, сколько времени продержится такая высокая ключевая ставка. Ситуация слишком непредсказуемая. Если приводить исторические аналогии, в декабре 2014 года Центробанк тоже резко поднимал ключевую ставку — до 17% годовых. На таком уровне она продержалась полтора месяца, а потом стала снижаться. За девять месяцев она опустилась до 11% годовых. Держать стоимость денег на высоком уровне долгое время невыгодно. Это разрушает бизнес, который не может брать дешевые кредиты и развиваться. Поэтому в ЦБ будут снижать ее сразу, как только почувствуют, что угрозы финансовой стабильности больше нет.

Что в таких условиях будет с банками?

Они попали в сложную ситуацию. Брать деньги у населения они смогут только по высоким ставкам. А получать деньги от уже выданных кредитов будут по низким ставкам. Это отразится на прибыли. ЦБ уже сделал послабления для банков, чтобы они смогли пережить сложные времена. Кроме того, за последние два года прибыль у финансового сектора была рекордной. У них есть резервы, которые позволят им продержаться до лучших времен.

Что делать с деньгами?

Сложный вопрос. Ответить на него определенно, по понятным причинам, нельзя. Но вот какие нюансы нужно принять во внимание.

1. Депозиты населения в банках защищены системой страхования вкладов (если банк входит в эту систему). На нее санкции не распространяются. Бояться за свои сбережения в банках до 1,4 млн рублей не стоит.

2. Снимать наличные рубли нет большого смысла. Дома они будут только дешеветь.

3. Ставки по вкладам станут очень выгодными. К примеру, в том же 2015 году вклады, открытые в январе, принесли 20% годовых, а инфляция по итогам года составила 13%. Те, кто оставили средства в банках, хорошо заработали. В отличие от тех, кто панически снял наличные и держал их под подушкой.

4. Переводить средства в валюту сейчас тоже опасно. Курсы уже очень высоко, а банки резко расширили разницу между покупкой и продажей. Вчера, например, покупали доллар по 70 рублей, а продавали по 110. Если вспомнить тот же рубеж 14-го и 15-го годов, тогда курс доллара на бирже тоже приближался к 100 рублям за доллар. Но следующие семь лет стоял на месте, держался в коридоре от 60 до 80 рублей.

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