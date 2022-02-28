Итоги переговоров между Россией и Украиной: стороны услышали друг друга

Помощник президента РФ Владимир Мединский (справа) и министр обороны Украины Алексей Резников (на втором плане) перед началом российско-украинских переговоров. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

История «дипломатического путешествия» официальной украинской делегации на переговоры о мире с делегацией из Россией напоминает детектив.

Москва начала предлагать Киеву переговоры на минувшей неделе. В Киеве то соглашались, то отказывались. Названивали кураторам. И, согласно инструкциям, «меняли показания». Отказы встречаться в Белоруссии поначалу опирались на то, что белорусы «тоже воюют против незалежной»! Но утверждения эти ничем не подтверждались.

С раннего утра в воскресенье в Минске ожидала информации о прибытии украинской миссии наша делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Речь шла о встрече двух групп ( в нашу входили высокопоставленные специалисты из МИДа, Минобороны, Администрации президента, парламента) в Гомеле. Этот белорусский областной центр, до которого из Киева по трассе всего 263 км, выбрала сама украинская сторона. То есть им до него - два с половиной часа комфортной езды на немецких лимузинах.

Но Киев вновь и вновь переносил время встречи. Россияне уже готовы были отбыть домой.

Но тут, превозмогая державную гордость, Владимир Зеленский позвонил Александру Лукашенко - и попросил его задержать переговорную группу из России до прибытия их коллег из Украины. Белорусский лидер передал эту просьбу российскому президенту. Наша делегация осталась ждать. Мединский подчеркивал, что наша сторона гарантирует безопасность украинским переговорщикам. И напоминал, что каждый час промедления — это жизни украинских военнослужащих.

Место встречи «дрейфовало» по карте Белоруссии, достигнув в итоге пограничного перехода Александровка-Вильча на границе, на реке Припять. Вечером воскресенья два человека из украинской делегации с небольшим промежутком сообщили в соцсетях о том, что переговоры с россиянами, наконец, начались. Наш МИД это не подтверждал. Как оказалось, справедливо.

В воскресенье Зеленский высказал скепсис по поводу итогов грядущих переговоров. Отличное напутствие своей делегации…

Судя по всему, маршрут украинского кортежа, направлявшегося к близкой границе с Белоруссией, менялся под влиянием «внешних факторов». В итоге в ночь на понедельник стало окончательно ясно - украинцы движутся ко встрече с российской делегацией… через Польшу!

Именно оттуда утром понедельника они и прибыли в Белоруссию. На двух польских вертолетах. Что, конечно, их прекрасно характеризует (делегацию, не геликоптеры).

В составе российской делегации — помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замглавы МИДа Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Глава российской делегации Владимир Мединский. Фото: REUTERS

В составе украинской делегации министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИДа Николай Точицкий, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Верховной Рады Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия (этот близкий товарищ Зеленского все переговоры, похоже, провел в кепке).

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Фото: Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Перед началом переговоров глава белорусского МИДа Владимир Макей пообещал участникам всяческое содействие и гарантировал им полную безопасность. И сообщил, что «все белорусы молятся за то, чтобы найти пути решения кризисных вопросов».

Во время переговоров каждая из сторон несколько раз брала паузы — для того, чтобы уточнить позиции с руководителями своих стран в связи с поступившей информацией.

О чем удалось договориться в итоги этой дискуссии?

Члены делегаций России и Украины за столом переговоров. Фото: REUTERS

Как заявила украинская сторона, позицию которой озвучил Михаил Подоляк. делегации «провели первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение прекращения огня на территории Украины и боевых действий».

- Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, - заявил Подоляк, - Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, логистические возможности, стороны уезжают в столицы свои. И стороны обсудили возможности в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка прозвучало на чистом русском языке.

- Важно что стороны друг друга слышат, - заявил Леонид Слуцкий, - Надеемся, что конструктивный настрой сохранится и в ближайшие дни по итогам второго раунда переговоров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Мединский: Переговоры с Киевом продолжатся на польско-белорусской границе

Глава российской делегации на переговорах в Белоруссии сообщил о первых итогах

Переговоры в Гомельской области начались в понедельник днем, когда украинская делегация прибыла на двух вертолетах из Польши. И длились так долго, что пришлось делать как минимум с двумя перерыва

- Переговоры длились около пяти часов, - заявил Владимир Мединский, - Мы нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Главное, договорились продолжить переговорный процесс. В ближайшие дни переговоры состоятся на польско-белорусской границе. Руководство делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством своих стран.

- Важно, что стороны друг друга слышат, - подтвердил Леонид Слуцкий, - Надеемся, что конструктивный настрой сохранится и в ближайшие дни, по итогам второго раунда переговоров.

Позицию украинской стороны озвучил Михаил Подоляк. Он сообщил, что, делегации «провели первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение прекращения огня на территории Украины и боевых действий».

- Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, - заявил Подоляк, - Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, логистические возможности, стороны уезжают в столицы. Мы обсудили возможности в ближайшее время проведения второго раунда переговоров. Там эти темы получат конкретную практику развития.

Заявление советника офиса президента Украины прозвучало на хорошем русском языке.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ядерный чемоданчик раскрыт. Что значит приказ Путина перевести Силы сдерживания в «особый режим»

Россия перевела в особый режим свое самое мощное оружие (подробности)

Письма с Украины: Мы 8 лет ждали прихода России. Только бы не назад

Жители Незалежной рассказали журналисту kp.ru Александру Коцу, как относятся к военной спецоперации (подробности)