«Глагол таинственных небес»: в Москве подводят итоги выставки об истории русской духовной музыки

Фото: пресс-служба Фонда ЕСПО

Выставка «Глагол таинственный небес» - первый крупный выставочный проект в новейшей истории России, посвященный шести векам русской духовной музыки. Специалисты Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» совместно с Российским национальным музеем музыки при участии Фонда содействия возрождению Синодального хора создали уникальную экспозицию, в которой представлены свыше 400 предметов и документов из более чем 20 государственных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, а также из частных собраний, крупнейших архивов и библиотек. Одним из самых активных участников выставки стал Российский национальный музей музыки, представивший более 160 предметов, включая фисгармонию, принадлежавшую С.В. Рахманинову.

Выставка «Глагол таинственный небес» познакомила посетителей с историей зарождения и развития духовного пения в России и основными этапами становления отечественной церковной музыки. Экспозиция возвращает истории имена выдающихся композиторов-синодалов, теоретиков и практиков нового направления в духовно-певческой культуре: протоиерея Д.В. Разумовского, С.В. Смоленского, В.С. Орлова, А.Д. Кастальского, П.Г. Чеснокова, Н.М. Данилина, А.В. Никольского, А.Т. Гречанинова и др. Большое значение на выставке уделено политике просвещения императоров Александра III и Николая II, благодаря поддержке которых удалось не только сохранить, но и приумножить достижения отечественной музыкальной культуры.

Выставка «Глагол таинственный небес» - первый крупный выставочный проект в новейшей истории России, посвященный шести векам русской духовной музыки. Фото: пресс-служба Фонда ЕСПО

Один из разделов экспозиции посвящен покровителям Синодального хора и Синодального училища, а также других музыкальных учреждений - Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Федоровне. С ноября 2021 года по февраль 2022 года экспозицию посетили более 10 000 человек, включая школьников и студентов. Выставочный проект получил высокую оценку музейного профессионального сообщества.

Фонд ЕСПО совместно с Фондом содействия возрождению Синодального хора подготовил просветительскую программу: по выходным дням проводились авторские экскурсии специалистов Фонда ЕСПО и концерты духовной музыки в исполнении лучших московских певческих коллективов. Мероприятия посетили около тысячи человек - воспитанники воскресных школ, учащиеся музыкальных школ и училищ, выпускники и студенты Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, представители научного и музейного сообщества, общественных и церковных организаций, благотворительных фондов, деятели культуры и искусства, гости из зарубежья.

Выставка «Глагол таинственный небес» познакомила посетителей с историей зарождения и развития духовного пения в России и основными этапами становления отечественной церковной музыки. Фото: пресс-служба Фонда ЕСПО

1 марта в 15.00 в зале лектория Государственного центрального музея современной истории России (ул. Тверская, 21) состоится презентация каталога выставки «Глагол таинственный небес», участие в которой примут представители музеев-участников выставки, авторы научных статей каталога.