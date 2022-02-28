«Винни-пуху о таком только мечтать!»: семилетнему мальчику разрешили усыновить плюшевых мишек

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На днях семилетний мальчик получил разрешение Суда по семейным делам Западной Австралии на усыновление нескольких плюшевых игрушек.

Несколькими месяцами ранее он написал трогательное письмо в суд штата Австралии, в котором проживает на данный момент. Он писал, что его тедди – его самые лучшие друзья, и он не хочет, чтобы они были брошены или переданы в другие руки, когда сам он вырастет, и поэтому просит разрешения усыновить мишек и в дальнейшем готов и обязуется нести за них полную ответственность.

Чиновники не стали отмахиваться от «неуместной просьбы» и сочинили мальчику ответ, в котором упоминался вымышленный Международный закон о Тедди 1908 года:

«По делу мистера Денхэма, Бэби Денхэма, Бурого Медведя, Бамбука, Специального Тедди-младшего и Тайни», — говорится в смоделированном постановлении суда.

«Подана заявка в соответствии с Международным законом о плюшевых мишках 1908 года для принятия решения об усыновлении в отношении плюшевых мишек, известных как мистер Денхэм, Бэби Денхэм, Бурый медведь, Бамбук, Особый Тедди-младший и Тайни, которые проживают в Западной Австралии.

Решением суда постановляем, чтобы (мишки) были усыновлены (называются имя и фамилия мальчика), чтобы с ними обращались с любовью, как положено со всеми детьми и плюшевыми игрушками».

Фрагмент «постановления» Семейного суда.

Копия письма из суда была размещена в социальных сетях психологом и академиком Стивеном Брайтом. Он рассказал, как его маленький племянник проходил процесс усыновления и чем все это закончилось:

«Не могу сказать, сколько похожих запросов они (Семейные суды Австралии) получают, но это, похоже, выходит за рамки.Что, по правде говоря, только радует. Спасибо», — написал он.

Его пост вызвал много откликов. Один из комментаторов – между прочим, мужчина – признался, что «такой красивый, но простой жест определенно вызвал у меня улыбку и слезы на глазах».

Другой написал: «Это так здорово. И возвращает веру в человечество». Да уж, о таком преданном хозяине даже Винни-Пуху, самому известному в мире плюшевому медведю, только мечтать.