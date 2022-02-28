Жену Зеленского записали в Вооруженные силы, а она и не знала

Супругу Владимира Зеленского Елену (на фото справа) авторы фейка снабдили автоматом и отправили воевать.

Фейк: «Супруга Владимира Зеленского вступила в ряды Вооруженные Сил для борьбы с Русскими захватчиками!»

В твиттере гуляет фото девушки в форме и оружием в руках, чрезвычайно похожей на жену Владимира Зеленского Елену. Подпись гласит: «Супруга президента Украины защищает свою страну с оружием в руках!»

На самом деле: Сделать утку более низкого качества, честно говоря сложно.

Во-первых, фотография выложена в известном в профессиональной среде фотобанке Shutterstock.

Такими хранилищами пользуются редакторы, оформители… в общем все, кому могут понадобиться фотографии на любой вкус и манер. За очень небольшую сумму тут можно купить совершенно любое изображение по абсолютно разным запросам: «девочка сидит на камне», «самолет заезжает в ангар», «темные облака на фоне пустыни». В общем, на любой вкус и цвет. Так и эта фотография будет выдана среди тысячи по запросу «девушка-военная». Кстати, именно с этой девушкой в той же базе еще несколько фотографий.

Во-вторых, снимок вовсе не сегодняшний и даже не вчерашний. В том же самом Shutterstock пометка, что сделан он 20 августа 2021 года.

Девушка с фотоснимка без труда нашлась в известном фотобанке.

В-третьих, форма на девушке не украинская, а датская. Шеврон с трезубом на ней потому что сделана фотография в Киеве на репетиции парада ко дню независимости Украины. Тогда все, кто проходил мимо трибуны в высокими гостями налепили на себя эти шевроны - даже канадцы и чехи.

В итоге получаем: эта девушка - детская военнослужащая, которая участвовала в параде ко дню Независимости Украины в 2021 году.

Но, все-таки стоит отметить наблюдательность авторов этого вброса - девушка действительно очень красива и похожа на Елену Зеленскую. Да и жена президента с оружием в руках, стоит признаться, весьма вдохновляет точно не хуже, чем Лукашенко с автоматом!

Думайте перед тем, как сделать выводы!

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