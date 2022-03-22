Нюша улетела в Дубай и обратилась к поклонникам

Популярная певица родила в ОАЭ второго ребенка и заявила, что собирается жить "на два города" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все больше и больше артистов каждый день сообщают, что покинули Россию. Исключением не стала и певица Нюша, бывшая наставница шоу «Голос» и экс-пассия Егора Крида, оформившего визу резидента ОАЭ, — она улетела с семьей в Дубай.

Артистка давно млеет от Арабских Эмиратов, не зря полетела туда рожать второго ребенка — имя которого зачем-то до сих пор держится в секрете. Новость об отъезде из России Нюша сообщила в телеграм-канале, записав несколько видео.

— Он (муж, бизнесмен Игорь Сивов) работает в основном за границей, он очень много уезжает в командировки, — мотивировала отъезд певица. — И мы думали, как бы нам совместить, где находиться, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко и всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города, которые, конечно же, удобные, — это Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае. Теперь я буду проводить здесь достаточно много времени, но это не значит, что перестану поддерживать с вами связь. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся.

Разумеется, это решение вызвало массу вопросов у подписчиков. Нюшу начали спрашивать, почему она улетела именно сейчас, в самый непростой для родной страны момент, а так же сомневаться в том, что работа мужа связана именно с ОАЭ. Некоторые даже назвали этот поступок изменой. Певице пришлось записать пояснительное видео, чтобы вопросы отпали.

— Дорогие мои, я не покидала Россию насовсем, — обратилась к подписчикам Нюша. — Я сказала о том, что мы будем жить на два города. То есть я буду проводить много времени в Москве и Дубае. И на данный момент я нахожусь в Дубае.

В Дубае певица улетела с детьми — засекреченным сыном и дочкой Симбой, видео с которой Нюша периодически выкладывает.