Компания Walt Disney приостанавливает выпуск своих фильмов в российский прокат

Disney выпускает отнюдь не только мультфильмы, но и, например, кинокомиксы из «вселенной Marvel», и все картины про звездные войны, и еще множество художественных фильмов Фото: REUTERS

В понедельник компания Walt Disney объявила, что «делает паузу» в выпуске своих фильмов на территории России. Причиной названа спецоперация России на Украине. «В будущем мы примем бизнес-решения, основываясь на том, как будет разворачиваться ситуация» - говорится в официальном заявлении компании.

Первой жертвой решения Disney, стал мультфильм студии Pixar «Я краснею» о живущей в Торонто девочке-китаянке, которые в минуты душевных волнений превращается в огромную красную панду. Он должен был выйти 10 марта, а когда выйдет теперь, можно только гадать.

Американское издание Variety, сообщившее об этом, предполагает, что в скором времени к Disney могут присоединиться другие крупнейшие американские киностудии. И, видимо, не ошибается: уже стало известно, что Warner Bros. отменила выход в прокат фильма «Бэтмен» (он был назначен на 3 марта), в котором героя комиксов сыграл Роберт Паттинсон.

Напомним на всякий случай: Disney выпускает отнюдь не только мультфильмы, но и, например, кинокомиксы из «вселенной Marvel», и все картины про звездные войны, и еще множество художественных фильмов, не имеющих никакого отношения к Микки Маусу. (Например, несколько лет назад эта студия-колосс приобрела компанию 20th Century Fox, а вместе с ней - права на все ее проекты и персонажей). На 5 мая в графике премьер Disney стоял фильм «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», на 7 июля - «Тор: Любовь и гром», на 21 июля - мультфильм «Базз Лайтер» про одного из ключевых героев «Истории игрушек», на 15 декабря - «Аватар-2». Впрочем, разумеется, к маю, а тем более к декабрю, Disney может пересмотреть свое решение.

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